Gary Neal agradece el trabajo de sus compañeros para ser máximo anotador

Zaragoza, 26 may (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza, Gary Neal, ha declarado hoy, tras haber recibido el galardón de Máximo Anotador de la Liga Endesa, que su éxito no habría sido posible si no hubiera sido por el trabajo de sus compañeros y del cuerpo técnico.

El jugador estadounidense ha recogido este trofeo en un centro de El Corte Inglés de la capital aragonesa de las manos de su director, Enrique Pérez. Previamente, en la Plaza de España, le ha sido entregado el de integrante del "Mejor Quinteto" de la Liga Endesa por el director deportivo del conjunto aragonés, Salva Guardia.

Neal ha explicado, en declaraciones a los medios, que estaba "muy contento" por cómo había jugado en la presente temporada y que en ningún momento se había planteado si podía ganar el título de jugador más valioso (MVP), en el que finalmente fue tercero.

Igualmente se ha mostrado "muy satisfecho" de que en su undécima temporada como profesional no haya tenido lesiones de importancia.

Sobre la oferta que le ha realizado el Tecnyconta Zaragoza para que continúe la próxima temporada, ha indicado que tiene otras propuestas pero que no se ha sentado a negociar con nadie y que todavía no sabe cuál será su futuro.

"Mi único plan ahora mismo es coger mañana un avión e ir a ver a mis hijos", ha finalizado el escolta del Tecnyconta Zaragoza.

El jugador nacido en Baltimore ha sido el máximo encestador de la competición gracias a los 20.6 puntos que ha promediado en su tercera experiencia en la Liga Endesa. Durante la competición ha tenido un acierto del 52 % en tiros de dos, 43 % en triples y 93 % en tiros libres.

Neal se hizo con la distinción gracias a los 37 puntos que consiguió en la victoria a domicilio frente a Unicaja que, a la postre, supuso la permanencia del equipo en la Liga Endesa, además del récord anotador de Tecnyconta Zaragoza en la competición, superando los registros anteriores frente a Iberostar Tenerife, que le había permitido primero igualarlo (32) y superarlo en el encuentro ante el MoraBanc Andorra de la decimonovena jornada (36). Tres exhibiciones anotadoras que coronan las siete ocasiones en las que el de Maryland ha alcanzado al menos los 30 puntos.

El norteamericano ha sido, además, jugador de la jornada en cuatro ocasiones y MVP del mes en tres superando las designaciones de cualquier otro jugador de la competición.

Gary Neal ha terminado la temporada regular como el primer jugador en minutos (30.28), en tiros libres por partido (5.83), el tercero que más faltas recibe (5), así como el segundo en porcentaje en tiros libres (92.86%) y el cuarto más valorado (19.2) convirtiéndose en el mejor jugador de la historia del club.