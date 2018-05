Sin unanimidad en la listas de los libros más vendidos

Redacción internacional, 25 may (EFE).- Aunque María Dueñas sigue en los primeros lugares de ventas en Argentina, Colombia y España, el resto de la listas de libros más vendidos muestran esta semana gran variedad.

Así, Jojo Moyes sigue conquistando el favor de lectores brasileños y alemanes; los cuentos de fantasmas de escritoras victorianas recopilados en "Damas oscuras" ocupa el primer lugar en Colombia y el nuevo "thriller" de Dot Hutchinson, "El jardín de las mariposas", triunfa en México.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Tyrannei des Schmetterlings" - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch).

2.- "Kluftinger" - Volker Klüpfel; Michael Kobr (Ullstein).

3.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

4.- "Mein Herz in zwei Welten" - Jojo Moyes (Wunderlich).

No ficción:

1.- "Jäger, Hirten, Kritiker" - Richard David Precht (Goldmann).

2.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).

3.- "Eine Frage der Leidenschaft" - Jan Frodeno (Ariston).

4.- "Kleinhirn an alle" - Otto Waalkes (Heyne).

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Las hijas del capitán", de María Dueñas (Planeta)

2.- "Cuando fuimos los peripatéticos", de Héctor Lozano (Planeta)

3.- "Bellas durmientes", de Stephen King y Owen King (Plaza & Janes)

4.- "El apartamento", de Danielle Steel (Plaza & James)

No ficción:

1.- "El origen", de Mariana Zuvic (Sudamericana)

2.- "La dieta del metabolismo acelerado", de Haylie Pomroy (Grijalbo)

3.- "Paz, amor y jugo verde", de Marina Borensztein (Planeta)

4.- "The Healthy Book", de Maria Florencia Fernández (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Ainda Sou Eu" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Hippie" - Paulo Coelho (Paralela)

3.- "O Que o Sol Faz Com as Flores" - Rupi Kaur (Planeta do Brasil)

4.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

No ficción:

1.- "Jesus. O Homem Mais Amado da História" - Rodrigo Alvarez (LeYa)

2.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa)

4.- "O inferno somos nós" - Leandro Karnal e Monja Coen (Papirus)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Damas oscuras. Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes" - VV.AA.- (Impedimenta)

2.- "Dime quién soy" - Julia Navarro - (Debolsillo)

3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry - (Salamandra)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas - (Planeta)

No Ficción:

1.- "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale Carnegie - (Sudamericana)

2.- "Cómo mejorar a Colombia" - Mauricio García Villegas - (Ariel)

3.- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes - Elena Favili - (Planeta)

4.- "Sapiens: De animales a dioses" - Yuval Noah - (Harper)

5.- "Dios es mujer" - Alberto Linero Gómez - (Diana)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Las almas de Brandon" - Cesar Brandon (Espasa)

2.- "La última raya" - Javier Jorge (Autor-Editor)

3.- "Los perros duros no bailan" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

No ficción:

1.- "La edad de la penumbra -Catherine Nixey (Taurus)

2.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela)

3.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor)

4.- "El poder del ahora: Una guía para la iluminación espiritual" - Eckhart Tolle (Gaia)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Wife Between Us" - Greer Hendricks y Sarah Pekkanen (St. Martin's Press)

2.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

3.- "The Fallen" - David Baldacci (Grand Central)

4.- "The Outsider" - Stephen King (Scribner)

No ficción:

1.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House)

2.- "The Subtle Art of Not Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper)

3.- "A Higher Loyalty" - James Comey (Flatiron)

4.- "I'll Be Gone in the Dark" - Michelle McNamara (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Qui a tué mon père?" - Edouard Louis (Seuil)

2.- "Chanson douce" - Leila Slimani (Gallimard)

3.- "Vernon Subutex t.3" - Virginie Despentes (Lgf)

4.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Calmann-levy)

No ficción:

1.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Equateurs)

2.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)

3.- "Les lecons du pouvoir" - François Hollande (Stock)

4.- "Le miracle Spinoza; une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Macerie prime. Sei mesi dopo" - Zerocalcare (Bao Publishing)

2.- "La scomparsa di Stephanie Mailer" - Joel Dicker (La nave di Teseo)

3.- "L'anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone" - Antonio Manzini (Sellerio)

4.- " #ops!" - Elisa Maino (Rizzoli)

No Ficción:

1.- "La vita e i giorni. Sulla vecchiaia" - Enzo Bianchi (Il Mulino)

2.- "Il catalogo delle donne valorose" - Serena Dandini (Mondadori)

3.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli. Vol. 2" - Francesca Cavallo, Elena Favilli (Mondadori)

4.- "Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente" - Franco Berrino, Daniel Lumera, David Mariani (Mondadori)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchison (Planeta)

2.- "Una novela criminal" - Jorge Volpi (Alfaguara)

3.- "Ready Player One/Edición película" - Ernest Cline (Nova)

4.- "Gravity Falls. Diario 3- Disney (Planeta Junior)

No ficción

1.- "¿Y ahora qué México? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate)

2.- "México bizarro" - Alejandro Rosas, Julio Patán (Planeta)

3.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

4.- "Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump" - Michael Wolff (Temas de hoy)

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Jogos de raiva" - Rodrigo Guedes de Carvalho (Dom Quixote)

2.- "Saga a Noite dos Demónios - Livro 5: O Núcleo" - Peter V. Brett (Edições Asa)

3.- "Tenho de saber" - Karen Cleveland (Planeta Editora)

4.- "O caçador" - Lars Kepler (Porto Editora)

No ficción:

1.- "O homem que sou" - Tony Carreira

2.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

3.- "Almanaque Bertrand n.º 78" - Varios autores (Bertrand Livreiros)

4.- "Uma certa forma de vida" - Helena Sacadura Cabral (Clube do Autor)

Fuente: FNAC/Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Burning Chambers" - Kate Mosse (Mantle)

2.- "The Falcon of Sparta" - Conn Iggulden (M Joseph)

3.- "The Fallen" - David Baldacci (Macmillan)

4.- "Never Greener" - Ruth Jones (Bantam Press)

No ficción:

1.- "The Last Hedgehog" - Pam Ayres (Picador)

2.- "The Order of Time" - Carlo Rovelli (Allen Lane)

3.- "12 Rules for Life" - Jordan B Peterson (Allen Lane)

4.- "Factfulness" - Hans Rosling (Sceptre)

Fuente: The Sunday Times.