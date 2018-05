Sandra Sánchez: Recordaremos esta época como una pequeña revolución feminista

Toledo, 25 may (EFE).- La karateca talaverana Sandra Sánchez, Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, afirma que cuando se pone el karategui y pisa el tatami no hay distinción entre hombres y mujeres, pero sí se puede percibir fuera, por lo que ve que la época actual se recordará como una "pequeña revolución feminista".

Sandra Sánchez, número 1 del ránking mundial, atesora múltiples medallas, entre ellas cuatro oros consecutivos en los campeonatos de Europa y ahora recibirá la máxima distinción de la región, en un acto que se celebrará el próximo 31 de mayo en Talavera de la Reina (Toledo), lo que le supone aún más orgullo si cabe, porque estará en casa y rodeada de los suyos, indica en una entrevista con Efe.

Empezó en el kárate a los cuatro años y desde entonces, confiesa, lo vive con espíritu de superación y, en el tatami, no percibe diferencias entre chicos o chicas.

"Cuando encuentras más limitaciones es alrededor del deporte que en el deporte en sí", señala y añade que además se trata de una modalidad con origen en Japón, que sigue siendo una cultura más machista y hay tradiciones que se mantienen y cosas que se tienen que superar.

"Creo que estamos viviendo una época de cambio, dentro de unos años se recordará este momento como una pequeña revolución feminista y, al final, eso influye en todos los aspectos, en que cada vez haya más entrenadoras, más seleccionadoras, más presidentas", indica la karateca, para quien ahora se perciben muy poco a poco las muchas cosas que están pasando, pero que marcarán una diferencia.

Para Sandra Sánchez, la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha supone que está haciendo las cosas bien, que el esfuerzo y el entrenamiento tienen recompensa, y contribuirá, junto con sus demás logros, a que su deporte se reconozca y tenga más visibilidad.

Del kárate dice que le atrapó "ese punto de superación, de seguir entrenando porque siempre tenía que aprender algo nuevo" y notaba que le "quedaba más por aprender. Eso me motivaba, quería seguir mejorando, aprender un kata nuevo, el espíritu de superación me enganchaba a entrenar las horas que hiciera falta".

A la vista tiene dos citas importantes, el Campeonato Mundial que tendrá lugar la primera semana de noviembre en Madrid, "en casa", y más adelante los Juegos de Tokio 2020, donde el kárate se estrenará como disciplina olímpica.

El Mundial, así como el resto de competiciones, puntuarán en el ránking de clasificación para los Juegos y, aunque es la número uno, Sandra Sánchez "nunca" da nada por hecho, "hay que ir campeonato a campeonato" porque "un desequilibrio en un campeonato te deja fuera, seas el número uno o el número 100".

"Hay que estar bien, evitar lesiones y seguir trabajando para que, lo que hoy apunta maneras, se convierta en una realidad", dice sobre su participación en Tokio 2020, donde además el principal rival que tendrá que batir es el anfitrión, Japón, "por su nivel competitivo, por la tradición que este deporte tiene allí y porque están en casa".

Sandra Sánchez compite en la modalidad de kata, que le gusta más que el kumite (combate) desde pequeña, porque es un trabajo que no dependía de nadie más, que podía desarrollar una vez que se lo enseñaba su maestro, con práctica y echando horas.

"Me gustaba encerrarme en mi mundo y repetir y repetir. Al final, eso me llevó hasta donde estoy hoy", asegura la talaverana, quien no considera que este deporte le robe tiempo para otras cosas. "El tiempo que tengo me gusta hacer lo que hago".

"En esta época de más competición y viajes hay veces que me pierdo el cumple de mi sobrino o el día de la madre, pero lo compenso el día que estoy en casa y lo disfruto un montón con la familia", reconoce la campeona de Talavera, que insiste en la ilusión que le hace recibir la Medalla de la región.

"Muchísima gente me ha escrito para darme la enhorabuena y me dicen que están esperando que llegue el día 31 para ver" la celebración, que será un "escaparate" para su deporte con el que intentar llegar al máximo de personas.