Sandoval: "Es el partido más claro para salir por fin de abajo"

Córdoba, 25 may (EFE).- El entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, manifestó este viernes que su equipo jugará en Reus consciente de que será el partido "más claro para salir por fin de abajo" y reconoció que es en el que "más miedo" le dan "los últimos minutos por la responsabilidad" de sus jugadores.

Sandoval dijo a los periodistas que es "obvio que estará pendiente de otros resultados, pero si no se gana no servirán de nada"; y reconoció que este partido es "muy, muy difícil porque los equipos que no se juegan tienen a jugadores que quieren exponer para la próxima campaña, y el mejor ejemplo son los resultados logrados por el Lorca y el Sevilla Atlético" en las últimas jornadas.

El Reus tampoco tiene mucho en juego tras lograr la permanencia hace tres jornadas, pero Sandoval recordó que es "uno de los equipos menos goleados", está "bien estructurado" y "cuando pierde lo hace por la mínima".

"De cualquier forma nuestro grado de motivación tiene que estar muy por encima de todo, hay que demostrar quién se está jugando más", subrayó Sandoval, quien insistió en que este tipo de partidos hay que jugarlos "con mucha inteligencia".