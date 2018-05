Rúben Dias asegura que jugar el Mundial es "un sueño hecho realidad"

Lisboa, 25 may (EFE).- El joven central del Benfica Rúben Dias aseguró hoy que disputar el Mundial de Rusia con la selección de Portugal es "un sueño hecho realidad".

"Desde que inicié mi trayectoria en las categorías inferiores, mi objetivo principal pasaba por estar aquí y ahora hay que seguir trabajando y luchar cada día", explicó Dias en rueda de prensa en Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la selección lusa está concentrada.

A sus 21 años, se ha asentado como indiscutible en el conjunto lisboeta, lo que ahora le permitirá compartir vestuario con veteranos como Bruno Alves (36 años), José Fonte (34) o Pepe (35), del que podría ser pareja titular para el Mundial.

"Es un gran placer estar a su lado y formar parte del mismo equipo. Es un momento de mucho aprendizaje al poder escuchar los consejos de gente con tanta experiencia y éxitos y que han representado a nuestro país durante tanto tiempo", destacó de sus compañeros.

Tras su gran primera temporada a las órdenes de Rui Vitória, el defensa disputará la máxima competición de selecciones sin haber sido convocado antes con el equipo nacional, ya que una lesión en el tobillo le impidió jugar los amistosos del mes de marzo.

Sin embargo, afirmó que cree "en el orden natural de las cosas" y confiaba en que una leve lesión no le iba a apartar del sueño mundialista: "No fue una cuestión de tener miedo o no, sino que sucedió y tuve que lidiar con ello", añadió.

Rúben Dias es el jugador más joven de la lista de 23 jugadores de Portugal, que se estrenará en el Mundial el próximo 15 de junio ante España, en Sochi, y después se enfrentará a Marruecos (el 20, en Moscú) e Irán (el 25, en Saransk).

Antes del debut en el torneo, el combinado luso tiene programados tres amistosos: ante Túnez el 28 de mayo, con Bélgica el 2 de junio y frente a Argelia el 7 de junio en Lisboa.