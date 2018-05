Rabiot: Quedarme fuera del Mundial no tiene ninguna lógica deportiva

París, 25 may (EFE).- El centrocampista del París Saint Germain (PSG) Adrien Rabiot sostuvo que su plante a la selección de Francia, en la que se negó a figurar en la lista de suplentes, se debe a que la decisión del seleccionador Didier Deschamps de no convocarle para el Mundial de Rusia "no tiene lógica deportiva".

"Si decidí retirarme de la lista de suplentes es porque he considerado que la elección del seleccionador no tiene ninguna lógica deportiva. El mensaje era claro: contaba el rendimiento dentro del terreno de juego", lamentó el jugador en una carta difundida por la radio RTL.

El anuncio de Rabiot, joven centrocampista de 23 años indiscutible en el PSG, ha creado controversia en Francia y el propio Deschamps tildó la decisión de "gran error".

El centrocampista deploró que le hayan caricaturizado como "un joven inmaduro" y aseveró que deberían haberle tratado "como un a hombre".

Rabiot, campeón de los cuatro título en juego en Francia este año al servicio del PSG, fue una baja inesperada por muchos en la lista de 23 elegidos para el Mundial difundida el pasado jueves, pues había sido un fijo en las convocatorias del seleccionador en la fase de clasificación.

Deschamps optó por Steven Nzonzi, del Sevilla, para reforzar el centro del campo y puso a Rabiot en la lista de siete suplentes por si alguno de los 23 seleccionados tiene algún imprevisto de última hora.

La polémica tuvo repercusión, incluso, en el ámbito político y el propio Gobierno francés censuró al futbolista y señaló que cuando "uno recibe el honor de ser llamado a la selección, no puede rechazarlo".