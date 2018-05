López Garai: "En estos dos últimos partidos no nos dejaremos ir"

Reus , 25 may .- El entrenador del Reus Deportiu, Aritz López Garai, prometió este viernes que su equipo no se dejará "ir" y que hará todo lo posible para ganar en las dos últimas jornadas de la Liga, pese a no jugarse nada en la clasificación.

El técnico recordó en la previa del partido que su equipo disputará ante el Córdoba este domingo (20.30 horas) que el Reus ha "competido" en todos los duelos que ha disputado esta temporada, e insistió en que en "ningún caso" se dejará ir en los dos últimos que le quedan para acabar la campaña.

López Garai, sin embargo, tiene muchas bajas para el duelo del domingo: el sancionado Jesús Olmo y los lesionados Migue García, Campins, Querol y Carbonell.

Garai, pese a todo, se muestra confiado de cara al duelo ante el Córdoba y espera ofrecer "un buen espectáculo" a la afición en el último partido de la temporada en el Estadi Municipal de Reus.

Aritz López Garai no mira al rival ni a lo que sucede al resto de equipos, aunque afirmó que sabe que al final de temporada "siempre" hay muchas cosas en juego y quiere pensar que no serán "jueces" de nadie, en referencia a la lucha por el descenso, en la cual está inmerso el conjunto cordobés.