Fechas más importantes en el caso contra Harvey Weinstein

Madrid, 25 may (EFE).- El productor de Hollywood Harvey Weinstein responde hoy por primera vez ante un juez por los cargos de abusos sexuales que pesan contra él, meses después de que decenas de denuncias hundieran su carrera y desataran un fuerte movimiento femenino de repulsa contra las conductas sexuales inapropiadas.

Las primeras denuncias aparecieron en el diario The New York Times y en el semanario The New Yorker en octubre de 2017, una investigación que les valió recibir conjuntamente el premio Pulitzer en abril pasado.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah, Mira Sorvino, Lupita Nyong'o y Umma Thurmann figuran entre las actrices que han hecho público que fueron víctimas de la conducta inapropiada de Weinstein.

Las acusaciones públicas contra Weinstein llevaron a miles de mujeres a contar sus experiencias en las redes sociales bajo la etiqueta #metoo, detonante de un movimiento de lucha contra los abusos sexuales a nivel mundial que fue reconocido como "personaje del Año" por el semanario Time.

- Fechas más destacadas del caso Weinstein:

== 2017

5 de octubre.- The New York Times publica las acusaciones por acoso sexual contra Harvey Weinstein de las actrices Rose McGowan y Ashley Judd, entre otras.

6 de octubre.- La junta directiva de su empresa, The Weinstein Company, le cesa de sus responsabilidades en la productora.

10 de octubre.- El semanario The New Yorker revela que 13 mujeres acusan de abusos a Weinstein, incluidas tres violaciones, entre ellas la de la actriz y directora italiana Asia Argento y la exaspirante a actriz Lucia Evans. Además, 16 antiguos y actuales empleados del productor afirman ser testigos o conocer sus "avances sexuales no deseados".

11 de octubre.- Es expulsado de la Academia de Cine y Televisión británica (Bafta).

15 octubre.- La actriz Alyssa Milano anima a utilizar la etiqueta #metoo para denunciar los abusos sexuales, a lo que respondieron miles de mensajes convirtiéndose en un potente movimiento reconocido por Time como "Personaje del año 2017".

19 octubre.- El director Quentin Tarantino reconoce que sabía de la conducta inapropiada de Weinstein hacia las mujeres.

27 octubre.- Weinstein emprende acciones legales contra su antigua compañía por negarle documentos para su defensa.

30 octubre.- La Asociación de Productores de EEUU le prohíbe su participación a perpetuidad.

3 noviembre.- La policía de Nueva York anuncia que tiene suficientes pruebas para llevar a Weinstein ante la justicia.

16 diciembre.- El director de "El Señor de los Anillos", Peter Jackson, reconoce que Weinstein le dio información falsa sobre Ashley Judd y Mira Sorvino, dos de las denunciantes.

== 2018

10 enero.- Ashley Judd declara a la BBC que Weinstein saboteó su carrera como actriz.

3 febrero.- La actriz Uma Thurman denuncia la conducta sexual inapropiada de Weinstein en un hotel en Londres durante los 90.

11 febrero.- El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, anuncia que tras cuatro meses de investigación han presentado una acusación contra Weinstein Company por no proteger a sus empleados por el acoso y abusos sexuales de Weinstein.

20 marzo.- La compañía Weinstein se declara en bancarrota y rompe "con efecto inmediato" los acuerdos legales que impedían hablar a las víctimas de acoso sexual.

16 abril.- The New York Times y el semanario The New Yorker comparten el premio Pulitzer al servicio público por haber destapado el caso de Weinstein.

19 mayo.- La actriz y directora italiana Asia Argento acusa públicamente a Weinstein de violarla en el Festival de Cannes y asegura que este "nunca más" será bien recibido en este certamen cinematográfico.