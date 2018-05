Entrevista Albert Rivera abre "Un like para...", nuevo programa de Be Mad

Madrid, 25 may (EFE).- El dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, será el primer invitado de del nuevo programa de Tamara Gorro, que el próximo 1 de junio estrena "Un like para..." en Be Mad, uno de los canales de Mediaset, y en la plataforma de vídeos nativos digitales.

En un comunicado, Mediaset detalla que el nuevo programa se emitirá a las 20.30 horas con un formato de entrevistas en el que Gorro conversará cada semana "con personalidades de lo más dispares para conocer una vertiente más personal y alejada de sus respectivas imágenes públicas".

En esta primera edición, la presentadora hablará con Rivera sobre asuntos "muy alejados de la actualidad política, como por ejemplo su relación con las redes sociales o la gestación subrogada".

Un método utilizado para tener dos hijos por la propia Gorro, casada con Ezequiel Garay, jugador del Valencia CF, según el comunicado.