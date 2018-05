Encasa Cibeles señala que sentencia sobre viviendas del IVIMA aún no es firme

Madrid, 25 may (EFECOM).- La sociedad Encasa Cibeles, participada por Goldman Sachs y la gestora Azora, ha recalcado hoy que la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo que anula la venta de 2.935 viviendas públicas de Madrid aún no es firme y no cuestiona el proceso de subasta sino la motivación de la venta.

Encasa Cibeles subraya, en un comunicado, que la sentencia "cuestiona el proceso previo de motivación de la venta de las 32 promociones por parte de la Administración", pero no la subasta realizada.

La sociedad destaca también que la sentencia no es firme y puede ser recurrida en el plazo estipulado.