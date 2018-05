PP cree que la moción de censura del PSOE no saldrá adelante al faltar votos

Madrid, 25 may (EFE).- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado hoy que la posible moción de censura que se plantea presentar el PSOE no saldrá adelante ya que "no daría la suma de votos y no daría el sentido común", sin el apoyo de Ciudadanos o de otros partidos como PNV, CC y NC.

En una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, Casado ha dicho que, de presentarse esta moción que el PSOE analiza hoy tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, "no saldría" si Ciudadanos "no entra en ese apoyo" después de haber hecho el "ejercicio de responsabilidad" de apoyar la aprobación de los presupuestos.

Tampoco ve "en esa línea" al PNV o los partidos canarios que han votado esta misma semana con el Gobierno para dar su apoyo a las cuentas públicas.

Casado ha criticado que pueda haber "un doble coste" por la sentencia de Gürtel que sume, al que el PP ha tenido como partido, la "inestabilidad política" que "cotiza en bolsa y tiene su repercusiones económicas y territoriales", ha advertido, sobre todo en una "semana clave" como esta sin un Gobierno confirmado en Cataluña.

El dirigente popular ha recriminado que una posible moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy sería una "estrategia partidista más allá de búsqueda de responsabilidades" por parte del PSOE porque, a su juicio, la Justicia ya hablado y las urnas también sobre el caso Gürtel que viene de años atrás.

Así, ha reprochado al partido de Pedro sánchez su "incoherencia" si presenta esta moción mientras tiene a dos expresidentes "en el banquillo", en referencia a Chaves y Griñán, por el uso de fondos públicos y no de "fondos privados para campañas" como en el caso del PP.

Casado ha descartado que la parte del fallo del caso Gürtel, que cuestiona el testimonio del presidente del Gobierno durante el juicio, pueda afectar a la credibilidad de Rajoy porque "como testigo está obligado a decir la verdad" y, aparte de creer en su palabra, considera que su presencia ante el tribunal "le exigía decir la verdad, que es lo que ha dicho".

A su juicio, es perfectamente "compatible" que si se ha producido algún hecho en la financiación de una campaña municipal no tenga por qué saberlo la dirección nacional.

Por eso, Casado ha asegurado que el partido debe "seguir adelante" más allá de la "sensación de tristeza y de indignación" tras la sentencia y de la "mala noticia" que supone.

"Este tipo de casos puede pasar en cualquier empresa y cualquier familia, la corrupción no es cosa de partido sino de personas", ha afirmado Casado, quien ha puesto en valor las medidas "draconianas" aprobadas por el PP en los últimos años que hacen "imposible" que casos de este tipo puedan volver a ocurrir.