Comisaria UE sobre EEUU: Si es necesario, iremos a equilibrio comercial

Valencia, 25 may (EFE).- La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, ha asegurado que si hay una atmósfera amistosa con Estados Unidos se puede negociar pero no "sobre amenazas" y "con una pistola cerca de la cabeza", en referencia a los aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles, y no ha descartado ir a la OMC y "equilibrar" la situación comercial con ese país.

En el EFE Fórum Europa "Diálogo Ciudadano" celebrado hoy con la asistencia de Malmström y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la comisaria europea ha calificado de "ridículo" que el argumento de los aranceles sea un motivo de seguridad nacional porque el acero español y de otros países es de alta calidad, pero la superproducción de acero y aluminio tiene su origen en China.

Ahí es donde hay que trabajar para limitar esa producción que está subvencionada de una manera que no está permitida según las reglas globales, según la comisaria, que ha defendido que es mejor tener una agenda constructiva con EEUU, si bien ha reconocido que la situación no es muy optimista.

Malmström ha recordado que la UE ha pedido una exención total y permanente de esos aranceles, y que trabajar juntos en Europa la única manera de afrontar este problema defendiendo las instituciones internacionales.

El president de la Generalitat ha señalado que en la Comunidad Valenciana hay una multinacional americana, Ford, que envía coches sin problemas de seguridad a EEUU, y se ha preguntado si el TTIP es tan malo ya que la primera decisión de Trump ha sido romperlo.

"No digo que el TTIP esté bien, es evidente que puede haber problemas, pero es cierto que la no existencia de marco es mucho peor", ha manifestado Puig.

Por su parte, la comisaria ha comentado que el TTIP está en la nevera, es demasiado grande y ambicioso, pero se puede negociar con EEUU sobre aranceles, gas o cooperación en estándares regulatorios, pero solo si Trump levanta su amenaza de aranceles, ya que, si no, la UE irá a la OMC y ha añadido que existe una lista de productos para equilibrar la situación comercial.

Durante el debate, en el que se ha abierto una ronda de preguntas entre los asistentes, la comisaria se ha preguntado si solo hay que llegar a acuerdos comerciales con países democráticos, y en el caso de China si se crean foros para el diálogo sobre los derechos humanos o no hacer nada, y ha opinado que este país será una democracia algún día, aunque quizá no mañana.

El brexit ha sido otro de los asuntos tratados, sobre el cual Malsmtröm ha avanzado que el Consejo Europeo dará en otoño un mandato para negociar un acuerdo comercial con Reino Unido, y ha destacado que lo único positivo ha sido el apoyo de los países de la UE menos Italia.

Al respecto Puig ha afirmado que ve una oportunidad para Europa y para fortalecer la Unión en una negociación en la que ya hay un 70 % de acuerdo.

Sobre agricultura mediterránea y los problemas de competencia desleal de terceros países que denuncia el sector agrario, la comisaria europea ha resaltado que se están abriendo mercados en Japón, Vietnam, Singapur, Ucrania y otros países y hay muchos ejemplos de éxito en empresas, en tanto que el presidente autonómico ha reclamado un mayor acceso para las pymes del Fondo de Adaptación a la Globalización.

Puig se ha referido a las misiones comerciales junto a empresarios valencianos que ha realizado a Canadá y Japón, que sirven para abrir oportunidades a los sectores productivos.