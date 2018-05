Clérigo ganador de elecciones en Irak pide a seguidores que no se manifiesten

Bagdad, 25 may (EFE).- El clérigo chií Muqtada al Sadr, cuya coalición ganó las últimas elecciones, pidió hoy a sus seguidores que no se manifiesten "para no llevar a Irak a la violencia o la guerra".

"No quiero que en esta etapa haya manifestaciones apoyando la formación del Gobierno o por las amenazas (contra él)", dijo el populista Al Sadr en su cuenta de Twitter.

Asimismo, exhortó a que "no ataquen a países vecinos", en referencia a Irán, pues sus seguidores suelen atacar verbalmente a la República Islámica cuando se manifiestan cada viernes en el centro de Bagdad.

Al Sadr es uno de los pocos clérigos chiíes en Irak que rechaza la intervención de Irán en el país árabe.

Por otro lado, señaló que seguirá con "su política contra la ocupación", en referencia a EEUU.

Al Sadr se ha comprometido a luchar contra el sectarismo, los políticos corruptos, además se comprometió a "dividir la riqueza petrolera entre el pueblo iraquí" y de mantener "lejana cualquier intervención extranjera en los asuntos iraquíes".

Los resultados de las elecciones iraquíes dieron la victoria a la coalición Sairún (Marchamos, en árabe), integrada por el movimiento de Al Sadr y por el Partido Comunista iraquí, que ocupará 54 escaños en el nuevo Parlamento, siendo la fuerza más votada.