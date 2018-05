Canet de Mar condena los enfrentamientos por las cruces independentistas

Mataró , 25 may .- Todos los partidos políticos de Canet de Mar han condenado y rechazado los enfrentamientos por la instalación de cruces independentistas en la playa de la ciudad en un pleno extraordinario celebrado hoy.

La alcaldesa de Canet, Blanca Arbell (ERC), ha destacado el esfuerzo "titánico" de todos los partidos políticos del municipio, porque todos ellos han firmado una moción contra la violencia.

Arbell ha asegurado que los hechos del pasado lunes han "obligado a tomar medidas para demostrar el rechazo incondicional a la violencia".

Tres personas resultaron heridas de carácter leve al enfrentarse un grupo de independentistas que plantaban cruces amarillas en la playa con otro grupo de personas que querían retirarlas y algunos de los cuales llegaron a la playa con las caras tapadas.

En declaraciones a EFE, la alcaldesa ha dicho que "sólo hablando se puede entender la gente, sin conflictos e independientemente de la opción política".

Sobre la moción, la alcaldesa ha expresado su orgullo porque ha sido consensuada por todos los grupos municipales: "Desde el PP hasta la CUP. Todos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, porque hemos entendido que el bienestar de todos está por encima de los deseos individuales".

También ha enviado un mensaje a los vecinos, explicando que "hace falta relajarse para no caer en provocaciones" y cree que será necesario "aguantar estoicamente", para no caer en provocaciones y así evitar la violencia de un grupo de individuos que no son de Canet, y solo buscan crear inestabilidad".