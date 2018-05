Bassas: Espero que junto con la afición podamos dar una sorpresa al Madrid

La Laguna , 25 may .- El base catalán del Iberostar Tenerife Ferran Bassas, además de satisfecho por el triunfo de este jueves ante el Real Betis que le dio la clasificación al equipo lagunero para la fase por el título, manifestó este viernes que espera con la "ayuda de la afición dar la sorpresa" en la primera eliminatoria de cuartos de final ante el Real Madrid.

Eso si, es consciente de que el rival "viene de ganar la Euroliga, así que sobran palabras para hablar de ellos, tienen un equipazo en todas las posiciones. Son el mejor equipo de Europa así que poco más se puede decir, pero nosotros venimos con la confianza de haber podido entrar en los playoffs y ahora todo lo que venga es un premio".

El base canarista reiteró que "no renunciamos a nada, vamos a Madrid a intentar ganar, a competir hasta el final, y luego en casa, a la afición le diría que nos sigan apoyando como han hecho esta temporada en los buenos y en los malos momentos, se que vamos a llenar el Santiago Martín y esperamos dar alguna sorpresa, reiteró el de Badalona.

Por otro lado, y en referencia al histórico triunfo en Sevilla, Ferrán elogió el trabajo del colectivo: "El equipo ha hecho un partido muy completo, hemos defendido muy bien y agresivos. Hemos salido de inicio muy concentrados, y eso ha sido la clave: estar concentrados durante todo el partido, poder correr después de una buena defensa y estar acertados en ataque".

Por último, Bassas habló igualmente de su galardón de MVP de la jornada, del que dijo sentirse "muy contento por el partido que he hecho, por cómo han salido las cosas, por el acierto que he tenido. Conseguir el MVP es una gran alegría, porque es mi primera vez. He podido disfrutar de minutos en cancha, que siempre va bien; y estoy muy contento por lo mío y lo del equipo", sentenció en declaraciones a la página web de la entidad canaria.