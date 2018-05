CC no apoyará una moción electoralista si se sustenta en los independentistas

Santa Cruz de Tenerife, 25 may (EFE).- Coalición Canaria (CC) no se pronunciará respecto a la moción de censura registrada por el PSOE hasta saber "si es puramente electoralista para que salga Pedro Sánchez en los medios", y ha advertido de que no la respaldará si la propuesta es secundada por los independentistas.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los periodistas, en las que además ha precisado que la posición del partido se decidirá en una reunión del comité permanente de los nacionalistas previsiblemente esta tarde o mañana.

En todo caso, ha añadido, a Coalición Canaria le ha entrado "una tremenda preocupación" porque tiene la impresión en estas primeras horas de gestión de la moción de censura de que va a crear más inestabilidad en el país.