ERC acepta que Comín no pueda delegar hoy su voto durante pleno del Parlament

Barcelona, 25 may (EFE).- El exconseller y diputado de ERC Toni Comín, que está huido en Bélgica, no votará en el pleno de hoy en el Parlament a la espera de que la próxima semana la Mesa de la cámara catalana estudie su voto delegado después de que haya cambiado su situación procesal y a la espera del informe de los letrados.

Antes del inicio del pleno, ERC ha aceptado que Comín no delegue hoy su voto, ya que éste podría poner en riesgo los acuerdos que se aprueben durante la sesión plenaria y, además, la Mesa podría incurrir en un presunto delito de prevaricación, según denunciaba la oposición.

La Mesa se ha reunido hoy antes del inicio del pleno para abordar las peticiones de reconsideración presentadas por el PSC-Units per Avançar y por el PPC para que Comín no delegase su voto durante la sesión plenaria hasta que los letrados del Parlament no se pronuncien.

Durante la reunión, ERC ha aceptado que su diputado no ejerza hoy su voto, después de que el pasado martes la Mesa del Parlament acordase dar una semana de plazo a este grupo para aportar la documentación necesaria para aclarar la situación legal de Comín.

La Fiscalía belga rechazó la semana pasada la euroorden de entrega a España de los tres exconsellers que se hallan en Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- por "defectos de forma" en el procedimiento, al considerar que la misma no tenía "equivalencia" con la orden de detención nacional.

Tras esta decisión de la justicia belga, el PSC y el PP solicitaron que se revocara la autorización de voto delegado de Comín al considerar que la situación acreditada de incapacidad prolongada para desplazarse fuera de Bélgica había desaparecido, mientras que Ciudadanos tiene previsto presentar también esta misma iniciativa a lo largo del día de hoy.