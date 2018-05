Repsol asegura que el gas de Bolivia es competitivo para Argentina y Brasil

La Paz, 24 may (EFE).- Argentina y Brasil "están ansiosos" de recibir el gas de Bolivia, porque es "absolutamente competitivo", aseguró hoy el presidente de la multinacional española Repsol, Antonio Brufau.

El presidente de la corporación energética y petroquímica se reunió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en Santa Cruz, la mayor ciudad y capital económica del país.

En rueda de prensa, Brufau destacó el potencial gasístico de Bolivia, tanto para su mercado interior como hacia países vecinos, porque "hay espacio para todos".

Al respecto, señaló que el mercado en Argentina y Brasil crece "muy bien".

El responsable de Repsol apuntó que yacimientos como el argentino de Vaca Muerta tienen costes superiores a otros de Bolivia, por lo que "es enormemente competitivo el gas boliviano".

"Argentina va a necesitar durante muchos años el gas boliviano. Es un país que crece y necesita gas. Y Bolivia ahí está", aseveró.

Respecto a Brasil, comentó que el gas representa solamente el 11 % del consumo energético del país y se preguntó si reservas como las de la cuenca de Santos serán suficientes para cubrir la demanda interna.

"A corto y medio plazo creemos que no", advirtió el presidente, por lo que sostuvo "no tiene ninguna razón de ser que el gas boliviano no pueda competir en igualdad de condiciones y mejor que el gas propio de Brasil".

Antonio Brufau recalcó que "Argentina y Brasil están ansiosos de tomar el gas boliviano", ya que "en costes y seguridad de entrega es absolutamente competitivo y continuará siéndolo".

Brufau subrayó que en cuanto a Repsol, los campos de gas en producción en Bolivia suman unas reservas de once trillones de pies cúbicos (TCF), una cantidad que "ya le gustaría a mucha gente tenerla".

En este punto, recordó que la empresa está próxima a cumplir treinta años en Bolivia, donde lleva invertidos cerca de 3.400 millones de dólares, y tiene contratos por otras tres décadas más, con inversiones previstas en unos 500 millones en los próximos cuatro años, en virtud de un acuerdo firmado en 2016.

Repsol Bolivia cuenta con alrededor de trescientos empleados, gran parte de ellos bolivianos, indicó.

Por su parte, Morales agradeció la buena relación con la compañía, en el marco de un modelo económico basado en la nacionalización de recursos naturales que contribuye al crecimiento económico de Bolivia.

"Deseamos como Gobierno que no baje la renta petrolera", manifestó, por lo que consideró "importante" la visita del presidente "de una empresa tan grande en el mundo", en ese objetivo de que "Bolivia siga siendo un país hidrocarburífero".

El gas es el principal producto que exporta Bolivia, cuyo Gobierno garantizó la semana pasada la venta de este hidrocarburo a Brasil por los siguientes siete u ocho años y la exportación hacia Argentina hasta 2026.