Líder demócrata temía que reunión de Trump y Kim fuera un show sin resultados

Washington, 24 may (EFE).- El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, aseguró hoy, tras conocerse la cancelación de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que temía que, de haber tenido lugar, "solo fuera un gran show" sin resultados duraderos.

"Muchos de nosotros temíamos que la cumbre entre el presidente Trump y Kim Jong-un fuera un gran espectáculo que no produjera nada perdurable", afirmó Schumer en el pleno de la Cámara Alta.

"Si se quiere reconstituir la cumbre, Estados Unidos debe mostrar fortaleza y lograr una eliminación concreta, verificable y duradera de las capacidades nucleares de Kim Jong-un", agregó el senador.

Sin embargo, los senadores demócratas por Florida, Bob Menéndez y Bill Nelson, se mostraron más escépticos acerca de la decisión de Trump de cancelar el encuentro.

"El arte de la diplomacia es mucho más difícil que el arte de la negociación", dijo Menéndez, parafraseando el libro del presidente "The art of the deal", en el que narra sus habilidades para los negocios.

"Nunca deberíamos haber legitimado un régimen paria sin antes establecer límites claros. Pero al acordar apresuradamente una cumbre y luego ser él quien ha salido, el presidente Trump debe comprender que ahora se ha debilitado y ha aislado aún más a Estados Unidos", reiteró Menéndez, demócrata de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

"Nuestros aliados y socios en la región cuestionan nuestra confiabilidad. Nuestra capacidad negociadora es menor hoy de lo que era ayer", sentenció.

Nelson, por su parte, dijo que la cancelación de la cumbre "revela la falta de preparación por parte del presidente Trump" para tratar con un "dictador totalitario" como Kim Jong-un, y recordó que se ha podido observar una falta similar de preparación del mandatario al tratar con los líderes de China y Rusia.

Trump anunció hoy la cancelación de la cumbre prevista con Kim el 12 de junio en Singapur debido a la "abierta hostilidad" reciente por parte de Pionyang.

"La cumbre de Singapur, para el bien de ambas partes, pero en detrimento del mundo, no tendrá lugar", afirmó Trump en una carta dirigida al líder norcoreano.

La semana pasada, Pionyang ya amenazó con cancelar la cumbre, la primera de la historia entre los dos países, debido a lo que consideró como presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización "unilateral", y Trump reconoció el pasado martes su posible retraso.

La cita entre Kim y Trump hubiese sido la primera entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte tras casi 70 años de confrontación iniciada con la Guerra de Corea (1950-1953) y más de un cuarto de siglo de fallidas negociaciones.