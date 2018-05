Hallado muerto uno de los dos desaparecidos en el derrumbe de Chamberí

Madrid, 24 may (EFE).- Los bomberos han hallado el cuerpo sin vida de José María Sánchez, de 56 años, vecino de Malpartida de Plasencia (Cáceres), una de los dos personas desaparecidas desde el martes tras el derrumbe parcial de un edificio en obras en el paseo del General Martínez Campos, en el madrileño distrito de Chamberí.

Prosigue la búsqueda de la otra persona que quedó atrapada en los escombros al hundirse el forjado de la séptima planta del inmueble y arrastrar el de niveles inferiores.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañada por el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha confirmado a los medios en el lugar del suceso la "mala noticia" de que se ha encontrado el cadáver de José María Sánchez.

"Tenemos la certeza de que es él porque llevaba la documentación en el bolsillo y, por tanto, se ha podido comprobar" su identidad, ha explicado Barbero.

El edil ha dicho que, según los datos aportados por los bomberos, "lo lógico es que no haya sufrido nada porque estaba absolutamente rodeado de escombros y ninguna posibilidad de respiración y con todos los escombros que han ido acompañando una probablemente enorme caída no había ningún tipo de posibilidad compatible con la vida".

La confirmación del deceso se ha comunicado a la familia "de la manera más adecuada posible con los servicios sanitarios, con el apoyo de psicólogos del Samur y, ahora, están con los preparativos para continuar con el respaldo a esta familia, ha indicado Barbero.

Tras reiterar que todos los servicios municipales están a disposición de las familias, Barbero ha indicado que las familias "están rotas" pero "agradecidas" por el apoyo que están recibiendo y ha manifestado que en estos casos "te aferras a un clavo ardiendo" hasta el último momento.

"La verdad es que todo Madrid sufre cuando pasan estas cosas", ha subrayado la alcaldesa.

"No podemos más que expresar el dolor de la ciudad y solidarizarnos con las familias", ha señalado Carmena, quien se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano "para que en estos momentos absolutamente amargos las familias puedan contar con el cariño de todos nosotros".

En el lugar del suceso también se encontraba José Raúl Barrado, alcalde de la localidad de Malpartida de Plasencia, de donde era originario el trabajador fallecido.

La regidora ha precisado que iba a atender a la juez de instrucción a la que se le ha notificado que acudiera al edificio siniestrado.

El médico ha certificado la muerte del trabajador, pero la juez de instrucción debe ordenar el levantamiento del cadáver y llevar adelante las diligencias necesarias.

Al ser preguntada por la investigación, Carmena ha dicho: "No sabemos nada, es decir, sabemos que un Juzgado ha abierto diligencias" en relación con el accidente de esta persona que ha fallecido.

"No podemos más que lamentarlo y hacer todo lo posible para superarlo y para que estas cosas en la medida de lo posible no sucedan", en referencia a "estos accidentes laborales tan dramáticos de personas que entran a trabajar un día y no salen porque ha pasado algo que no debería haber pasado".

No hay ningún dato, según Barbero, sobre dónde puede estar la segunda persona desaparecida, Agustín Bello, de 42 años, residente en Parla.

Según Barbero, se desconocen las causas que pueden haber motivado el colapso, por lo que "se va a seguir buscando con la misma celeridad y prudencia que se ha hecho con José María".

En estos momentos, unos setenta bomberos continúan trabajando en las labores de retirada de los escombros del edificio derrumbado en y lo seguirán haciendo de forma interrumpida.

Carmena ha destacado que lo más importante ahora es encontrar a la otra persona.