El argentino Néstor García no tiene decidido si seguirá en Fuenlabrada

Fuenlabrada , 24 may .- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor García, reconoció tras la victoria de su equipo por 84-70 ante el Delteco GBC en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa que aún no tiene decidido si continuará en el club madrileño o tomará otro destino.

"No lo sé, he tenido charlas con la dirigencia del club, el presidente, el gerente deportivo, por algunos temas míos familiares y personales he decidido esperar un poco a tomar una decisión final", explicó el entrenador argentino.

García, que firmó por una temporada por el Fuenlabrada y en su primera experiencia en el baloncesto europeo ha logrado clasificar al equipo a la Copa del Rey como cabeza de serie por primera vez en su historia y a competición europea tras acabar noveno con 17 victorias en 34 partidos, valoró la temporada como "espectacular".

"El balance es espectacular, es mi primera temporada aquí y terminar con un 50% de victorias, noveno, por detrás de ocho equipazos, grandes presupuestos, haber entrado en la Copa del Rey, siendo cabeza de serie, que el equipo se haya clasificado a Europa, el balance es positivísimo y lo hicimos entre todos", señaló.