Wauquiez denuncia la "ceguera" de Macron frente al yihadismo y pide mano dura

París, 26 mar (EFE).- Laurent Wauquiez, el presidente de Los Republicanos, el gran partido de la derecha francesa, denunció hoy la "ceguera ingenua" ante el terrorismo del jefe del Estado, Emmanuel Macron, y reclamó "decisiones contundentes", como el restablecimiento del estado de emergencia.

"Hemos perdido demasiado tiempo. La ceguera política ha durado demasiado", señaló en una declaración solemne en la sede de Los Republicanos en París en referencia al ataque yihadista del viernes en Carcasona y Trèbes (sur), en el que cuatro personas fueron asesinadas y una quincena más resultaron heridas.

Según su análisis, "el islamismo ha declarado la guerra a Francia" y "esta guerra contra el Estado Islámico (EI), en contra de lo que dice Macron, no la hemos ganado y no la ganaremos si no utilizamos todas las armas".

Entre ellas, pidió que se vuelva a imponer el estado de emergencia, vigente en Francia desde los atentados en París del 13 de noviembre de 2015 hasta el pasado 1 de noviembre, cuando entró en vigor una nueva ley antiterrorista promovida por el presidente.

El líder conservador subrayó que, como en ataques anteriores, "una vez más" el terrorista de Carcasona y Trèbes, Radouane Lakdim, estaba fichado por los servicios secretos por riesgo de radicalización y "una vez más" tenía antecedentes por delitos comunes por los que no había recibido penas suficientes.

Insistió en que "el contagio islamista se debe erradicar" y eso pasa por "internar a los más peligrosos" y "expulsar inmediatamente a quienes no son franceses", a los que "no queremos en nuestro territorio".

En cuanto a los franceses que fueron a enrolarse en el EI en Siria o Irak, dijo que "su lugar no está en nuestro país", una forma de rechazar la posición del portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, que este fin de semana se pronunció en favor de propiciar su retorno para que respondan ante la justicia francesa.

Poco antes, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, había cargado también contra el Ejecutivo de Macron, y en particular contra su ministro del Interior, Gérard Collomb, a quién reclamó dimitir por considerar que su política no sirve para prevenir ataques como el del viernes.