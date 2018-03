Rosalía: "En mi casa lo más parecido que se escuchaba al flamenco era Estopa"

Nueva York, 26 mar (EFE).- Tras su puesta de largo en EE.UU., donde este domingo cerró en Miami toda la gira de su aplaudido primer álbum, "Los Ángeles", Rosalía pone la vista en su próximo proyecto discográfico que, según avanza a Efe, seguirá alejado del flamenco ortodoxo, pero con novedades.

El nuevo trabajo no irá de la mano de su hasta ahora productor y guitarrista, Raül Fernández, alias Refree. "Ha sido una suerte habernos encontrado, pero me gusta experimentar con diferentes artistas para crecer; repetir la fórmula sería absurdo", justifica, antes de anticipar que no acabará el año y "algo saldrá".

Su éxito es toda una proeza, más si cabe por tratarse de una artista anónima hasta hace poco, sin anclaje asimismo en ninguna estirpe del género. "En mi casa lo más parecido que se escuchaba al flamenco era Estopa", bromea Rosalía Vila (Barcelona, 1993), que se crió en una familia sin vínculos artísticos y escuchas basadas sobre todo en música en inglés.

Premio Ruido de la prensa musical al mejor disco español de 2017, por su carácter de flamenco experimental "'Los Ángeles' no es un disco fácil", concede su autora, muy agradecida porque aún así haya sido arropado por la crítica y por el público.

No todo el mundo lo ha visto igual, bien es cierto. "La música que yo hago es arriesgada. Hay flamencos a los que sí les ha gustado, pero otros no comparten esta visión. Una propuesta extrema conlleva eso y estoy en paz en ese sentido: no hay que gustarle a todo el mundo", considera.

Por su singular propuesta, sí ha conseguido atraer a un público nuevo no versado en el cante jondo, entre los que se incluyen la también jovencísima Amaia Romero, ganadora de "Operación Triunfo 2017".

"Yo hago música sin más pretensiones, porque es lo que me hace feliz", asegura Rosalía, que se define como "una cantaora y músico", muy volcada en todos los aspectos, de la composición a la producción.

Su fascinación por el género arranca con Camarón de la Isla. Ahí empezó a investigar por su cuenta, hasta que conoció a su maestro, José Miguel Vizcaya 'El Chiqui de la Línea', junto al que durante ocho años se formó hasta licenciarse en Interpretación del Cante Flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

"Morente era un estudioso y tengo entendido que Camarón también iba de pueblo en pueblo rescatando cantes. Cualquier artista que ha significado algo en este género ha sido alguien que ha rebuscado", defiende Rosalía, que ha basado "Los Ángeles" en la recuperación en archivos sonoros de piezas muy viejas.

Ese flamenco "antiguo" es uno de sus grandes referentes, afirma, pero también "el mainstream americano y la música anglosajona en general", incluida la música urbana, lo que le ha permitido trabar colaboraciones con artistas de otros estilos, como C. Tangana. De hecho, no descarta algún día lanzarse y hacer un álbum de otro género.

"El duende es un estado de inspiración que no tiene que ver solo con el flamenco y que puede encontrarse en muchos otros sitios", afirma Rosalía, para quien, eso sí, "hay que estar vivido para cantar con corazón y carga emocional".

Hay quien dice que el duende pasa por haber sufrido. "Los actores no tienen que haber matado a alguien para encarnar a un asesino, ¿por qué en el flamenco siempre hay esa exigencia de haber pasado hambre o fatiga? La fatiga o pena puede haberse sentido de muchas maneras", insiste.

Ella no ha sufrido ninguna gran desgracia, pero eso no ha impedido que en "Los Ángeles" metiera los pies en el drama de la muerte. "Es un gran tema, un tema universal, y a mí me gustan mucho las temáticas duras y la dicotomía con lo suave", dice quien se ha hecho un nombre por la calidad y dulzura de su voz.