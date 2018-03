Oier: "Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos"

Valwncia, 26 mar (EFE).- El portero del Levante, Oier Olazábal, aseguró este lunes que han demostrado con dos victorias seguidas en Liga que son un equipo "más completo", pero insistió que el cambio no es tan radical porque ni antes eran tan malos ni ahora tan buenos y que la llegada del nuevo entrenador les ha mejorado psicológicamente.

"Ahora hemos tenido más el balón, estamos presionando más arriba en campo contrario y también es verdad que tenemos esa suerte que nos faltaba. Pero tienes que hacer muchos méritos para buscar esa suerte, ahora somos más completos", dijo Oier en unas declaraciones a Efe.

El portero del Levante explicó que los principales cambios con la llegada de Paco López al banquillo, en sustitución de Juan Ramón López Muñiz, tienen que ver tanto en el aspecto táctico como en el anímico y se mostró convencido de lograr la permanencia al final de la presente temporada.

"Está claro que hemos mejorado, es cierto. Con el anterior entrenador había mucho desgaste psicológico, estábamos mentalmente agarrotados. Ahora estamos más tranquilos, tenemos más el balón. Sufríamos mucho antes porque estábamos siempre detrás del balón y ahora ellos también tienen que correr más", comentó.

"Dudas no tenemos, estamos convencidos de que vamos a conseguir la permanencia, aunque va a ser duro, como en los partidos contra Las Palmas y Málaga. Estábamos convencidos de que cambiando un par de cosas todo cambiaría", añadió.

El meta vasco reconoció que las dos últimas victorias seguidas, que pusieron fin a una mala racha de quince jornadas seguidas sin conocer la victoria, han devuelto la tranquilidad al equipo y subrayó que el descanso de este pasado fin de semana les ha venido bien para preparar en mejores condiciones el choque del próximo sábado en Girona.

"Seguimos teniendo presión pero con otros resultados en este descanso habría muchas dudas. Hay que descansar bien y aprovechar el tiempo porque hay jornadas muy duras, con mucha tensión y llegan partidos vitales. Estamos preparados, hay que intentar descansar bien y en Girona intentar sumar puntos para intentar distanciarnos", destacó.

Además, Oier mostró su felicidad por el momento personal por el que atraviesa, pues vive su mejor etapa como guardameta en Primera División tras haberse afianzado como titular en el Levante.

"Estuve en el Barcelona, Granada, Real Sociedad y aquí he conseguido esa continuidad. Es mi mejor momento y es una recompensa a todo el trabajo de mi carrera porque aunque entrenes bien, si no te llega el premio no estás contento", finalizó.