Iceta dice que "lo más razonable" sería formar un "gobierno de concentración"

Barcelona, 26 mar (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha sugerido hoy que "probablemente lo más razonable", en una situación "excepcional" como la que vive Cataluña, sería formar un "gobierno de concentración, con presencia de todos los partidos".

Tras la reunión de la comisión ejecutiva del PSC, y preguntado en rueda de prensa por si sería el momento de buscar un gobierno de concentración en Cataluña, Iceta ha reconocido que aparentemente "el clima político no está para esto", pero ha subrayado la necesidad de "explorar soluciones" que permitan revertir la situación.

"Los gobiernos de concentración son para situaciones excepcionales, y no se me ocurre una situación más excepcional que esta", ha destacado Iceta, que ha indicado que esta posibilidad no ha sido abordada en la reunión de hoy de la dirección del PSC.

Iceta ha puntualizado que "el independentismo ganó las elecciones" del 21 de diciembre y "tiene el derecho y la legitimidad" para gobernar, pero dadas las "dificultades" que afronta la sociedad catalana y "el lío en el que estamos", "probablemente convendría un esfuerzo de acuerdos amplios".

No ha querido especular sobre quién podría presidir un hipotético gobierno de concentración, porque a su juicio primero habría que aclarar qué prioridades debería tener este ejecutivo.

A su juicio, lo más urgente sería "recuperar con plenitud el control de las instituciones" catalanas y dejar atrás la aplicación del artículo 155 de la Constitución, impulsar la economía, contribuir a un "nuevo pacto social" y profundizar en la "mejora de la financiación".

Lo que está en duda, según Iceta, es si el sistema político catalán tiene la "grandeza" de avanzar en esta dirección o bien "priman los intereses de parte o los sentimientos de unos y otros".

Los acontecimientos de los últimos días, con el encarcelamiento de varios dirigentes de JxCat y ERC y la detención en Alemania de Carles Puigdemont, demuestran en su opinión que, "en ausencia de política, el gobierno es de los jueces".

Según el líder de los socialistas catalanes, todo es consecuencia del "error monumental" de los independentistas al "vulnerar la legalidad", así como de la "incapacidad de dar salida" al conflicto "desde la política".

Para intentar superar la actual situación y evitar que Cataluña se instale en el "conflicto permanente", ha remarcado que hay que ceñirse a tres premisas: "respetar la legalidad", "volver a la política" a través del "diálogo democrático institucional" y "establecer amplios acuerdos" que frenen la "fractura en dos mitades" de la sociedad catalana.

Después de que Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP hayan pactado una propuesta de resolución que plantea que el Parlament se comprometa a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Carles Puigdemont y Jordi Turull "puedan ejercer sus derechos políticos", incluida la investidura, Iceta se ha mostrado escéptico.

El primer secretario del PSC ha recordado que el Tribunal Constitucional "ya se ha manifestado de forma bien clara" al rechazar la pretensión de Puigdemont de ser investido a distancia.

"A Cataluña le conviene tener un presidente con plena libertad de actuación", ha recalcado Iceta, quien ha recordado que fue el propio Puigdemont quien argumentó que "no se puede presidir un gobierno desde la cárcel".