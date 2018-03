Exagente de CNI cree que Puigdemont fue muy confiado y no detectó seguimiento

Madrid, 26 mar (EFE).- El abogado penalista y exagente del CNI Juan Rando ha asegurado hoy que el expresidente catalán Carles Puigdemont no detectó en ningún momento la presencia de un equipo de seguimiento, que habría incluido un dispositivo de geolocalización en su vehículo: "fue demasiado confiado".

En una entrevista en la COPE, el exagente del CNI ha afirmado que los miembros del servicio de inteligencia español que vigilaban a Puigdemont han realizado "un trabajo de libro, una operación muy limpia".

Así, ha considerado que, además de colocar un dispositivo de geolocalización en el vehículo del expresidente, "sin colaboración sobre el terreno de un equipo humano la operación no habría dado resultado".

Para Rando, la decisión de Puigdemont de viajar por carretera desde Helsinki a su residencia belga de Waterloo en lugar de por avión, fue por considerar que "es más fácil evadir un control".

Pero el expresidente "fue demasiado confiado" y no detectó en ningún momento la presencia de un equipo de seguimiento durante su paso por Dinamarca.

En su opinión, si el abogado de Puigdemont hubiera tenido alguna sospecha de que estaba siendo controlado "no le hubiera permitido entrar por Alemania, que es un país con el que mantenemos relaciones impecables".

Para el ex agente del CNI, lo más importante de la operación de ayer en Alemania es que "se pone fin al "efecto espejismo en el que vivían los republicanos de vía estrecha. Los que están en Suiza saben que no podrán ir a ciudades fronterizas porque corren riesgo. Al final una cárcel no es una celda de dos por dos, puede ser un país", ha dicho.