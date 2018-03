UGT considera electoralista el acuerdo de PP y Ciudadanos para el Presupuesto

Madrid, 26 mar (EFE).- El sindicato UGT ha considerado hoy electoralista el acuerdo alcanzado entre el PP y Ciudadanos sobre el proyecto presupuestario de 2018, que mañana aprueba el Consejo de Ministros, y ha reclamado un "giro social" para la política económica.

En un comunicado remitido hoy, UGT ha argumentado que en este "acuerdo puntual" las aportaciones de Ciudadanos son "irrelevantes", "carecen de sentido de Estado" y obedecen a una "perspectiva electoral".

De la misma manera, ha apuntado que esta "política de rebajas fiscales" no encaja con el discurso del Gobierno de decir "que no podemos gastarnos lo que no tenemos".

UGT ha tachado de "tramposo" el proyecto de mejora de las pensiones a través de una rebaja del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) porque "apenas servirá para mejorar sus condiciones de vida", por lo que aboga por revalorizar las pensiones con el indice de precios de consumo (IPC) y eliminar el copago farmacéutico.

El sindicato también defiende una reforma fiscal integral que adapte las cargas al nivel de riqueza y por reforzar el componente social del Presupuesto para combatir la pobreza y las desigualdades.