El abogado de Puigdemont, optimista con que Alemania niegue la extradición

Barcelona, 26 mar (EFE).- Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, se ha mostrado hoy optimista sobre la posibilidad de que Alemania rechace la petición de extradición del expresidente de la Generalitat, ante el riesgo de que, a su juicio, en España no tenga todas las garantías de defensa.

Así lo ha indicado Cuevillas, en una entrevista a RAC-1 recogida por Efe, tras reunirse en Bruselas con el abogado Gonzado Boye, que lleva la defensa de los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret -que permanecen en Bélgica-, para coordinar su estrategia de defensa, antes de desplazarse hacia Alemania para asistir a Puigdemont.

"Soy prudente y pienso que existen muchos elementos para poder ser optimista, pero tenemos que ser prudentes, porque nos enfrentamos a una situación delicada", ha indicado Cuevillas, que ha asegurado que, en el caso concreto de la extradición de Puigdemont, "existe un componente político que hace pensar que en España el juicio no tendría todas las garantías".

El abogado ha indicado que tras la vista prevista para hoy en Alemania, para decidir las medidas cautelares durante la tramitación del euroorden de extradición, pueden pasar uno o dos días para conocer la decisión judicial, aunque calcula que el proceso en Alemania se puede prolongar durante unos dos o tres meses.

En la misma línea, Boye ha indicado, en declaraciones a Catalunya Radio recogidas por Efe, que el escenario ahora, tras la detención de Puigdemont en Alemania, es "mucho más favorable", ya que habrá cuatro jueces de cuatro "países democráticos" que podrán analizar la actuación del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que se llevará "una gran sorpresa".

Boye se refiere a que, además de Alemania y Bélgica, las peticiones de extradición también se podrían acabar analizando por parte de la justicia británica -ya que la exconsellera Clara Ponsatí se encuentra en Escocia- y en Suiza -donde se ha refugiado la secretaria general de ERC, Marta Rovira-.

Según el abogado, los jueces de estos cuatro países se van a pronunciar "seguramente en un sentido que al juez Llarena no le va a gustar".

"A veces me planteo si Llarena es nuestro mejor aliado, porque las cosas no se podían hacer peor de lo que las está haciendo", ha indicado Boye, quien ha remarcado que la extradición de Puigdemont es "bastante difícil" ya que la justicia alemana podrá comprobar que los hechos descritos por el juez del Supremo "no se corresponden con ningún delito del ordenamiento penal alemán".