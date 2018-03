Valverde: "El hambre no se acaba"

Barcelona, 25 mar (EFE).- Después de adjudicarse por tercera ocasión la Volta Ciclista a Catalunya, el español Alejandro Valverde (Movistar Team) reconoció que su hambre "no se acaba" y, a pesar de la grave lesión sufrida en el Tour de Francia, admitió tener "mejores sensaciones" que el año pasado en esta época.

"No se acaba el hambre. Se te pueden acabar las ganas de montar en bici cuando no ganas, pero si estás ganando es difícil que se te acaben las ganas", celebró Valverde, quien no cedió en la última etapa de la ronda catalana con final a las ocho ascensiones a Montjuïc.

En este sentido, el ciclista murciano, que dentro de un mes cumplirá 38 años, reconoció que no esperaba recuperarse tan rápido de la grave caída que el pasado julio padeció en la carrera francesa.

"Cuando empecé a entrenar, lo hice muy suave y ni mucho menos pensaba que iba a tener estas sensaciones, porque son mejores que el año pasado en esta época", apuntó.

La razón de su buen momento a los 37 años se explica, según Valverde, por dos cuestiones: "me gusta mucho el ciclismo, es mi pasión y no me cuesta entrenar; y la otra cuestión es que se nace así".

Sobre su idilio con la ronda catalana, Valverde señaló que "es una vuelta muy bonita, la organización está muy bien y me encanta Cataluña". Además, añadió que cuando uno se siente "cómodo" en una vuelta "siempre intentas repetir".

En Cataluña, Valverde se compenetró "muy bien" con el colombiano Nairo Quintana, a quien elogió por el "entendimiento perfecto" que tienen en el pelotón.

"Entre Nairo y yo siempre ha habido una compenetración muy buena. Nunca ha habido rivalidad, ni la va a haber. Nos hemos entendido a la perfección", apuntó el ciclista murciano, quien consideró que esta fue "una semana redonda" para el equipo a excepción del abandono de José Joaquín Rojas.

Precisamente, su compañero de equipo se cayó en Montjuïc, a unos 6 kilómetros de meta, en la que también salió mal parado el colombiano Egan Bernal (Team Sky), que se vio obligado a abandonar cuando estaba segundo en la general.

"La carretera estaba bastante peligrosa. Ya se ha visto hoy que dos motos de la organización se han ido al suelo. La caída ha sido donde se ha caído la primera moto y había un poco de suciedad. Se le ha ido la rueda a Rojas y Bernal ha frenado y no ha podido evitarlo y ha caído. Es una pena, porque el chaval lo estaba haciendo muy bien, mostrándose muy fuerte", lamentó.

Sobre el joven ciclista colombiano, Valverde destacó que es una de las perlas a seguir en el pelotón: "Reúne casi todas las condiciones: es un corredor muy rápido, es un buen contrarrelojista, es uno de los mejores escaladores que hay y es hábil en carrera y sabe moverse. Es un peligro para compañeros como Marc Soler y Nairo Quintana. Va a ser complicado en el futuro".

Tras esta victoria en Cataluña, Valverde sigue con su preparación para el Tour de Francia en el horizonte, donde confía en que la compenetración entre él, Quintana y Mikel Landa sea similar a la que su equipo mostró en la Volta.

"El Tour se puede gestionar muy bien. Aquí lo hemos gestionado perfectamente. Hemos hecho primero, segundo y quinto con Soler. Seguro que en el Tour no va a ser tan fácil como aquí. Va a ser mucho más complicado, pero nos podemos compenetrar muy bien y hacer mucho daño", valoró.