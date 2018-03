El Sevilla Atlético se aprovecha de la relajación del Real Zaragoza

Zaragoza, 25 mar (EFE).- El Sevilla Atlético rompió la racha de seis triunfos seguidos del Real Zaragoza tras imponerse en La Romareda, contra pronóstico, en un partido en el que fue superior a su rival, que pensó que lo tenía ganado de antemano por medirse al colista y que acabó pagando cara su soberbia en el primer tiempo.

El equipo aragonés mejoró tras el descanso pero con más corazón que cabeza ante un oponente que no tenía nada que perder, dada su situación en la clasificación, y que no sufrió excesivamente en defensa mientras que tuvo oportunidades de sobra para haber conseguido un marcador más amplio.

Con el triunfo, el conjunto sevillano, que acudió a La Romareda plagado de bajas, rompe una racha de diez jornadas perdiendo de manera consecutiva.

El conjunto andaluz aprovechó la relajación con la que salió el Real Zaragoza al césped de La Romareda para ponerle en problemas casi constantemente.

El Sevilla Atlético fue el único que inquietó en los primeros 45 minutos de los que se marchó al descanso por delante en el marcador con justicia.

Ya en el minuto 2 un disparo de Mena desde fuera del área se marchó fuera por poco y en el 12 Boutobba también remató ajustado al poste ante los desajustes locales.

El conjunto aragonés pareció entender el aviso y durante algunos minutos se acercó por las inmediaciones del área foránea pero sin llegar a inquietar al meta Caro, salvo en un remate de Borja Iglesias que tapó aquel con una buena salida. Salvo eso, y una salida fuera del área para despejar un balón dirigido a Pombo, el meta fue un espectador más.

Anteriormente a estas acciones Boutobba volvió a probar con otro disparo en las inmediaciones del área que obligó a intervenir con acierto a Cristian Álvarez.

Las ocasiones del equipo de Tevenet se repetían cada cierto tiempo y parecía lógico que si continuaba dicha tendencia los andaluces se adelantaran en el marcador, algo que ocurrió al filo del descanso con un gran disparo de Mena, también desde fuera del área, que entró por la escuadra.

Tras el descanso el conjunto maño recuperó la intensidad perdida ante un filial sevillista que dio un paso atrás pero las prisas y la precipitación no fueron buenas consejeras y aunque dominaba no creaba peligro, todo lo contrario que su rival que tuvo numerosos contragolpes muy peligrosos en superioridad, producto de que los locales arriesgaban en ataque, que no consiguió finalizar.

Ficha técnica:

0 - Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Alberto Benito, Perone, Grippo, Lasure (Alain, min.72); Eguaras, Zapater (Febas, min.64), Raúl Guti, Buff; Pombo (Toquero, min.72) y Borja Iglesias.

1 - Sevilla Atlético: Caro; Carmona, Cristian González, Álex Muñoz, Matos (Borja, min.24); Fede San Emeterio, Mena; Boutobba, Olavide (Yan Eteki, min.63), Curro (Genaro, min.78); y Marc Gual.

Goles: 0-1. min.45. Mena.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla al local Eguaras y a los visitantes Cristian González, Álex Muñoz y Curro.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 32 de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante unos 26.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Pais, jugador de Los Magníficos fallecido la pasada semana.