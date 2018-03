Lucas Pérez: "Al Deportivo siempre estaré encantado de venir"

A Coruña, 25 mar (EFE).- El delantero del RC Deportivo cedido por el Arsenal inglés, Lucas Pérez, ha matizado hoy las declaraciones de su agente, Rodrigo Fernández Lovelle, y ha aclarado que él "siempre" estará "encantado" de vestir la elástica blanquiazul.

El representante del jugador admitió esta semana en una entrevista en Cope Coruña que haber regresado al equipo coruñés el pasado verano cedido por el Arsenal "a lo mejor" no fue un "buen paso", si bien advirtió de que "a día de hoy" cree "que hubiese tomado la misma decisión".

Al hilo de esas manifestaciones, Lucas explicó en declaraciones a la Televisión de Galicia que está "muy contento" de haber llegado al Deportivo a pesar de que el equipo está en las posiciones de descenso y a siete puntos de la permanencia y él no marca desde noviembre.

"Lógicamente, en la situación en la que estamos nadie está contento de lo que vivimos y cómo están yendo las cosas, pero al Deportivo de La Coruña siempre estaré encantado de venir, da igual la situación en la que esté, si estamos arriba o abajo, porque para mí es un placer vestir la camiseta del Deportivo cada fin de semana", comentó.

El delantero, además, valoró los silbidos que ha recibido de una parte de los aficionados e incluso la mofa de los Riazor Blues cuando entonaron en el último partido el cántico "Lucas, selección" porque ese era uno de los objetivos que buscaba el jugador coruñés en su vuelta al Deportivo.

"Cuando la gente me pita a mí o a otro compañero lógicamente te duele, pero lo hacen porque están molestos por cómo están yendo las cosas. Es la manera que tienen de expresarlo, quieren que demos lo máximo, lo mejor de nosotros y que gane el equipo", dijo Lucas.

Sobre la temporada que está firmando con el Deportivo señaló que "el primer decepcionado" es él "por cómo están saliendo las cosas", y defendió la implicación de sus compañeros de vestuario.

"Que no nos salgan las cosas no significa que la gente no esté comprometida, que la gente no sufra. Lo vamos a intentar hasta el final. De peores situaciones se ha salido", recordó.