Layún: Continuidad y confianza que estoy encontrando en Sevilla ayudan mucho

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- Miguel Layún, autor de dos de los tantos de México en la victoria frente a Islandia (3-0), en amistoso disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara (EEUU), aseguró a Efe que "la continuidad y la confianza" que está encontrando en el Sevilla le están "ayudando mucho".

"Me estoy encontrando muy bien y me siento en buen momento. Las cosas están caminando muy bien", aseguró Layún, que demostró una vez más su capacidad de llegada y su calidad. Anotó el segundo tanto del 'Tri' con un disparo raso cruzado y el tercero con una vaselina con la izquierda.

Con ello, el defensor sevillista confirma su magnífico momento de forma al acumular cuatro titularidades consecutivas en La Liga y anotando tres goles en los últimos seis días, ya que también fue el autor del único tanto del Sevilla en Leganés el domingo pasado.

"He podido jugar los últimos cuatro partidos de liga como titular, me he ido adaptando cada vez más a la liga y tuve la oportunidad de marcar mi primer gol hace unos días y eso también suma para llegar con más confianza a la concentración", explicó.

Para Layún, lograr "un triunfo y poder marcar un doblete es una gran motivación para seguir trabajando al máximo tanto en selección como en mi club donde tenemos objetivos importantes en este cierre de temporada".

En cuanto a su posición en el terreno de juego indicó que trabajaron "el esquema durante la semana, el mister tenía muy claro" y le explicó "muy bien" lo que "buscaba de mi en esa posición". "Estoy feliz y trato de aportar en la posición que sea necesario", dijo.

"En Sevilla estoy jugando principalmente como lateral derecho incluso un partido como lateral izquierdo, pero también como volante me he sentido bien y el resultado tanto al equipo como en lo personal nos viene excelente", abundó Layún.

La selección mexicana se enfrentará el próximo martes a la de Croacia, también clasificada para el Mundial de Rusia, en Arlington (Texas), en un choque para el que los balcánicos han liberado a hombres importantes como Luka Modric (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (Inter), Daniel Subasic (Mónaco) y Nikola Kalinic (Milan), por diversos problemas físicos.