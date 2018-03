Domingo, 25 marzo de 2018

(Actualiza con nuevo indicador)

EGIPTO ELECCIONES - El Cairo - Los egipcios están llamados mañana a votar en unas elecciones presidenciales que durarán tres días, en las que el mandatario Abdelfatah al Sisi parte como indiscutible favorito frente a un único rival, el desconocido Musa Mustafa Musa.

ARGENTINA PODEMOS - Buenos Aires - El secretario general del partido español Podemos, Pablo Iglesias, mantiene un encuentro con expatriados españoles en Buenos Aires, enmarcado en el Foro de Círculos de Podemos en el Exterior.

YEMEN CONFLICTO - Saná - La guerra del Yemen cumple mañana el tercer aniversario del inicio de la intervención de la coalición árabe, que generalizó el conflicto y ha causado una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

SEMANA SANTA TIERRA SANTA - Jerusalén - Jerusalén celebra hoy la procesión del Domingo de Ramos, la más festiva de la Semana Santa, en la que se recuerdan los pasos de Jesús en sus últimos días de vida y su resurrección según la tradición cristiana.

SEMANA SANTA PAPA - Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco oficia la tradicional misa del Domingo de Ramos con la que se abren los actos de la Semana Santa.

BRASIL LOLLAPALOOZA - Sao Paulo - The Killers, Lana del Rey y Wiz Khalifa bajan el telón de la séptima edición del LollaPalooza Brasil junto con Liam Gallagher, excantante de Oasis, quien se presentará en Sao Paulo tras su espantada en la versión chilena del festival.

EEUU MUSEOS - Los Ángeles (EE.UU.) - El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles estrena hoy "City and Cosmos: The Arts of Teotihuacan", una muestra con los nuevos hallazgos arqueológicos realizados en las tres grandes pirámides y alrededores del que fue núcleo vital de la antigua Mesoamérica. Por Antonio Martín Guirado

EEUU TRUMP - Washington - Que Donald Trump es un presidente atípico es algo indudable, pero tras el paso de los meses se han producido acontecimientos que antes eran impensables en un mandatario de EE.UU. y que ahora parecen más normales o aceptables. Por Javier Pachón Bocanegra

MÉXICO EDUCACIÓN - Tuxtla Gutiérrez - Nunca es tarde para aprender, como lo demuestra la mexicana Lupita Palacios, quien a sus 96 años decidió recuperar el tiempo perdido y retomó sus estudios para aprender a leer y a escribir. Gracias a ello, obtuvo el mes pasado el título de secundaria que muestra con orgullo. Por Mitzi Mayauel Fuentes.

CUBA ORISHAS - La Habana - "A lo cubano" regresan los raperos "Orishas" a los escenarios de su isla natal después de casi una década de ausencia, lejanía que resarcen con un concierto en La Habana que se ha convertido, hasta hoy, en el espectáculo más esperado y cargado de significado para los músicos. Por Yeny García

EEUU MARIACHIS - Nueva York - Cansada de que le pagaran menos que a sus compañeros y aburrida de tocar siempre las mismas canciones, Mireya Bravo decidió crear hace 10 años el primer y único grupo de mujeres mariachis de Nueva York, Flor de Toloache. Por Sergi Santiago

PARAGUAY CINE - Asunción - Ana Brun estaba "retirada completamente de las tablas" cuando se le presentó la oportunidad de protagonizar la película "Las Herederas", un rodaje que vivió "de forma fácil" pese a su poca experiencia cinematográfica y que le sirvió para alzarse con el Oso de Plata en la última Berlinale. Por Noelia F. Aceituno

MÉXICO TERREMOTO - México - Las historias ocultas debajo de los escombros, el morbo de los medios de comunicación, la inevitable comparación con el terremoto de 1985: el libro "Tiembla" recopila la mirada y las reflexiones de 35 autores sobre los sismos que azotaron México el pasado septiembre, para "reconstruir un relato colectivo". Por Isabel Reviejo.

FLAMENCO FESTIVAL - Nueva York - Pasan los años y Flamenco Festival, el mayor de este género fuera de España, deja sentir cada vez más su labor pedagógica en la Gran Manzana, más ávida de propuestas de autor, "jóvenes y experimentales", como apuntan a Efe sus responsables ante el cierre de su XV edición.

