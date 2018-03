Luis César: "Un punto parece poco, pero si ganamos al Reus parecerá más"

Lugo, 24 mar (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis César Sampedro, ha afirmado hoy tras el empate de su equipo ante el CD Lugo (0-0), que "un punto parece poco" para el conjunto pucelano, pero "parecerá más" si es capaz de doblegar al Reus en el Nuevo José Zorrilla en la siguiente jornada de LaLiga 1/2/3.

"Hay que conformarse con lo obtenido, que es un punto. Jugamos en casa con el Reus la próxima semana y tenemos que entrar en los últimos diez partidos con una victoria. Un punto parece poco, pero si ganamos al Reus parecerá más", comentó en rueda de prensa.

El técnico, que regresó al Anxo Carro como entrenador visitante después de haberse sentado la temporada pasada en el banquillo local, evitó polemizar con los dos goles anulados a su equipo, uno por fuera de juego y otro por una supuesta falta.

"Me dicen que el segundo es un gol válido, pero no los he visto", comento Luis César, quien añadió que "esperaba dificultades, incertidumbres y un partido difícil" en Lugo.

"En la primera parte nos costó adaptarnos al terreno de juego. Ha sido un partido luchado y difícil. Hubo alternativas, oportunidades para los dos y goles anulados para nuestro equipo", resumió.