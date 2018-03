Eriksson: "He tenido muy mala suerte, pero no renunciaré a mi selección"

Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).- El internacional sueco del Herbalife Gran Canaria, Marcus Eriksson, ha indicado a Efe que ha tenido muy mala suerte al lesionarse durante un partido internacional, aunque no renunciará en el futuro a volver a jugar con su país. El alero aún no tiene fecha para su regreso a las canchas.

"Todavía no estoy entrenando con el equipo, porque sigo con la férula en mi mano derecha ya que el hueso aún no está bien del todo. Estoy haciendo mucho trabajo físico para mantener la forma, pero no tengo una fecha para que se produzca mi regreso. Dependerá de que el hueso se pegue bien y de que coja más fuerza en la muñeca", ha dicho.

Eriksson ha lamentado su mala suerte al lesionarse en un momento tan importante de la temporada para su conjunto, que lucha por clasificarse para los play off por el título de la Liga Endesa.

"Estoy deseando volver a jugar lo más pronto posible, porque es muy difícil estar apartado de las pistas", ha señalado.

El fino alero del Herbalife se produjo la lesión en un encuentro de la selección de su país ante Turquía.

"Me lesioné en un bloqueo. La mano se dobló y sentí dolor. Ahora, con la férula, no puedo mover la muñeca, pero cuando me la quito y la muevo aún me duele un poco", ha asegurado.

De esta forma, se ha visto obligado a ver los recientes encuentros del Gran Canaria como un espectador más.

"A veces jugamos muy bien y otras un poco peor, pero estamos trabajando muy bien y hay buena química en el equipo. En la parte alta de la clasificación hay muchos conjuntos separados por dos o tres victorias y puede pasar de todo, aunque nosotros vamos a pensar partido a partido e intentar terminar lo más arriba posible", ha comentado.

El jugador es de la opinión de que cuando se producen derrotas tan dolorosas como la del pasado fin de semana en Vitoria ante Baskonia la culpabilidad es de todo el conjunto y no debe enfocarse en una sola persona, tras las críticas recibidas por su entrenador, Luis Casimiro, en las redes sociales.

"Todos los conjuntos buscamos ser sólidos siempre, y nosotros estamos entrenando bien e intentando mantener un buen nivel. Los jugadores y entrenadores estamos en la misma línea y cuando perdemos, como ocurrió en Vitoria, es culpa de todo el equipo", ha señalado.

También ha hablado del encuentro de este domingo ante MoraBanc Andorra en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la 24ª jornada de Liga.

"Seguro que será un partido muy difícil porque Andorra lleva una racha de siete victorias seguidas, pero he visto entrenar bien a mi equipo esta semana y espero que podamos hacer un buen encuentro", ha manifestado.

Al jugador se le está haciendo muy complicado ver los partidos como espectador.

"Es muy difícil estar fuera porque estoy con la mentalidad de que debo ayudar al equipo y espero hacerlo lo más rápidamente posible. Lo que tengo claro es que no debo renunciar a seguir jugando con Suecia, porque yo siempre quiero jugar y una lesión puede llegarte en cualquier momento", ha revelado.

Eriksson, que tiene contrato en vigor para la próxima campaña con el Herbalife, asegura que no sabe nada de posibles ofertas.

"Ahora solo estoy pensando en el equipo y en acabar esta temporada, en la que espero que podamos llegar lejos. En Gran Canaria estoy muy bien y confío en seguir aquí", ha concluido.