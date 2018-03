Diego Rubio : "Schachmann sabía que yo tenía más presión"

Torrefarrera , 24 mar .- El español Diego Rubio (BH Burgos), que se quedó a un suspiro de llevarse la victoria en la sexta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, aseguró que el alemán Maximilian Scachmann (Quick-Step Floors), su compañero de fuga y ganador final, jugó con su presión.

Tras jugarse el triunfo en un emocionante duelo final con Schachmann, el ciclista de Ávila reconoció que su compañero de escapada se aprovechó de la experiencia en los últimos kilómetros.

"Schachmann no me ha pasado el relevo antes de la última curva. El Quick-Step Floors es un equipo muy grande y sus ciclistas pueden jugar con esa sangre fría de llegar o no llegar. Él sabía que tenía más presión. Nosotros, teniendo la meta ahí al lado, no nos podríamos permitir que nos pillara el pelotón. Me he precipitado, he intentado esprintar a tope y él venía a rueda y me ha pasado", relató.

A pesar de reconocer que perder en los últimas metro "da mucha rabia", Rubio se congratuló de haber compartido fuga con el ciclista alemán.

"Hemos ido a tope todo el día. Da gusto encontrar un compañero de fuga así, porque solo queríamos ir a tope para intentar llegar. Hemos conseguido llegar y ganó él", señaló.

Precisamente, Schachmann explicó que el hecho de que la etapa se acortara 77 kilómetros debido a la nieve que cayó en la salida prevista fue positivo para poder culminar la escapada junto a Rubio.

"Sabía que tenía más posibilidades de culminar la fuga en una etapa más corta", señaló el alemán, quien relató que en la curva previa a meta pudo estar en mejor posición para esprintar y hacer un buen esprint.

Después de la victoria del colombiano Álvaro Hodeg en la primera etapa, se trata de la segunda victoria del Quick-Step Floors en la Volta.

"Tenemos un gran espíritu de equipo y tenemos ciclistas jóvenes. Los más veteranos no enseñan mucho. Tenemos mucha confianza ahora mismo y la podemos convertir en victorias", celebró.