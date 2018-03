Andersson: "Perdimos el partido contra Chile de forma innecesaria"

Redacción deportes, 24 mar (EFE).- El seleccionador de Suecia, Jan "Janne" Andersson, lamentó la derrota contra Chile (1-2) en el amistoso disputado hoy en Estocolmo porque considera que su equipo tenía controlado el partido y al menos se llevaba un empate.

"Perdimos el partido (contra Chile) de forma innecesaria. Tuvieron más la pelota que nosotros, pero no me parece que debiéramos haber perdido ese partido. Cometimos muchos errores y perdimos balones, no hicimos un gran encuentro, pero creo que teníamos que habernos llevado un empate", dijo al canal sueco TV4.

Andersson destacó la "enorme" calidad individual de Forsberg, que armó toda la jugada del 1-1, culminado por Toivonen, un delantero que apenas juega en el Tolouse pero que con la selección ha visto portería con bastante frecuencia, con goles importantes.

"Para mí es completamente incomprensible que no juegue más. Es clave, debemos encontrar soluciones si su situación continúa, es importantísimo para nosotros. No lo entiendo, es un misterio para mí que no juegue más fútbol de alto nivel con su club", afirmó.

Varios jugadores suecos se quejaron al acabar el partido de la actitud de sus rivales, a los que acusan de fingir.

"Creo que Alexis Sánchez intentó presionar al árbitro, seguramente él pensará que no. Supongo que está bien que esto pase en un amistoso", dijo el centrocampista Sebastian Larsson, que tuvo un par de choques con el jugador del Manchester United.

El lateral Martin Olsson declaró que los jugadores de la Roja "se tiraban todo el tiempo" y que avisaron al árbitro, aunque aseguró que ya sabía "cómo son estos equipos, se tiran muy pronto cuando los golpeas".