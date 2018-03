Valverde: "Lo más duro ya ha pasado, pero quedan dos días que son claves"

Vielha , 23 mar .- El español Alejandro Valverde (Movistar Team) aseguró, tras mantener el liderato de la Volta Ciclista a Catalunya en la quinta etapa, que "lo más duro" de la carrera ya ha pasado, si bien puntualizó que "quedan dos días claves" para repetir la victoria conseguida el año pasado.

"Es cierto que lo más duro ha pasado, pero quedan dos días que son claves también. Aunque no son tan duros, también pueden ser claves. Mañana viene lluvia y hace más dura la etapa. Tenemos 16 segundos, que es bastante y no es bastante. Así que habrá que estar atentos", apuntó el ciclista murciano tras la quinta etapa con inicio en Llívia (Girona) y final en Vielha (Lleida)

Cuando quedan dos etapas para que la 98ª edición de la Volta llegue a su fin, Valverde goza de 16 segundos de ventaja con respecto al colombiano Egan Bernal (Team Sky), que este viernes recortó tres segundos tras ser el más rápido en un esprint intermedio. El también colombiano Nairo Quinta (Movistar Team) continúa tercero a 26 segundos del líder.

Sobre la bonificación de su más inmediato rival, el ciclista del Movistar Team no consideró que sea algo relevante: "Estábamos atentos, pero había una redonda antes, ha habido un frenazo, me he descolocado y él ha conseguido la bonificación. No creo que sea significativo".

En este sentido, insistió que "hasta que no se llegue al último día en la meta de Montjuïc no hay nada ganado" y afirmó que su equipo deberá defenderse a los posibles ataques de Egan Bernal quien, según Valverde, "es el que tiene que reducir la diferencia".

"Mi sensación es muy buena y, si va todo normal...pero se te puede escapar en cualquier momento. Pueden haber pinchazos, pueden haber caídas y, con el clima de mañana (se prevé lluvia), te puedes quedar helado y perderlo todo. Estoy más cerca, pero hasta que no se cruce Montjuïc no hay nada ganado. Aunque gane Bernal la etapa de Montjuïc, seguiré estando delante", añadió.

Por último, Valverde agradeció el trabajo que están haciendo sus compañeros -"sin ellos no podría ganar", resaltó- e insistió que "tanto hoy en llano, como para arriba y en cualquier lugar el equipo ha estado al cien por cien".