UCAM busca ante el Gipuzkoa una victoria que no le aleje de las eliminatorias

Murcia, 23 mar (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto recibirá mañana sábado al Delteco Gipuzkoa Basket con la intención de ganar para así no alejarse del objetivo de disputar las eliminatorias por el título en la Liga Endesa, un objetivo que a día de hoy tiene a tres triunfos de distancia.

El partido, correspondiente a la vigésimo cuarta jornada del campeonato liguero, lo afrontará el cuadro grana siendo el undécimo clasificado con 11 victorias y 12 derrotas, mientras que el Delteco es duodécimo con 10 partidos ganados y 13 perdidos.

Los granas, que en el choque de la primera vuelta ganaron por 67-69 en San Sebastián, tienen la baja del base Alberto Martín, lesionado; y estarán pendientes del estado físico del también base Clevin Hannah, quien arrastra las molestias propias de una elongación en el aductor de la pierna derecha.

El UCAM CB, que ha ganado en sus cinco últimos enfrentamientos al cuadro guipuzcoano, todos los celebrados desde 2014, tratará de hacer valer el factor cancha ante un rival al que Ibon Navarro ha elogiado.

"Es uno de los conjuntos de la Liga que está consiguiendo unos resultados mejores de los que se esperaban y tiene una construcción de equipo francamente buena, con jugadores experimentados y otros nuevos que están haciendo las cosas con mucho desparpajo", ha apuntado el técnico vasco.

Los donostiarras cuentan como principal referente con el pívot holandés Henk Norel, segundo jugador más valorado de la competición, con 20,6 y cerca del primero, que es el georgiano Tornike Shegelia, del Baskonia, con 20,9.

Sin embargo, Navarro se fija más en la fuerza del colectivo: "Me preocupa el juego de ese equipo a campo abierto, porque ellos son capaces de jugar sin balón. Son muy agresivos en el rebote defensivo y cada cosa que hacen, la hacen muy bien y, además, no tiran los partidos y son competitivos", ha manifestado, al tiempo que ha valorado el hecho de llegar más frescos al encuentro por no haber tenido que disputar la Liga de Campeones FIBA esta semana.

"Ese hecho nos ha servido para que los jugadores que estaban tocados no se perdieran otro partido. Hemos podido arreglar algunas cosas en las que fallamos en el encuentro contra el MoraBanc Andorra de cara al del Delteco GBC", ha comentado Ibon Navarro tras el 90-70 encajado en tierras andorranas.

"No se puede jugar al 50%. El que no esté al 100% no va a poder jugar, porque no es un equipo al que podamos jugarle a medio gas, porque nos pueden hacer mucho daño", ha añadido el entrenador alavés.

En este nuevo compromiso con el UCAM CB serán alineados dos jugadores con pasado guipuzcoano como el escolta navarro Álex Urtasun y el pívot brasileño Vítor Faverani, mientras que en el Delteco milita el escolta argentino Federico Van Lacke, quien estuvo en Murcia en la campaña 2003/2004.