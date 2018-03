Trump firma presupuesto EEUU y advierte que así no volverá a rubricar una ley

Washington, 23 mar (EFECOM).- El presidente de EEUU, Donald Trump, rubricó hoy la ley presupuestaria aprobada por el Congreso esta madrugada, pese a sus amenazas de vetarla por no contener suficientes fondos para levantar el muro en la frontera con México ni dar una solución a los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".

"Como un tema de seguridad nacional, he firmado la ley presupuestaria. Hay muchas cosas con las que no estoy feliz sobre esta ley, hay muchas cosas que no deberíamos haber incluido en esta ley",dijo Trump en una declaración a los medios que no estaba prevista en su agenda.

"He dicho al Congreso que no volveré nunca a firmar una ley como esta", aseguró el mandatario horas después de haber amenazado con vetarla por no contener fondos suficientes para el muro con México ni una solución para los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y son conocidos como "soñadores" (dreamers")

El multimillonario culpó de nuevo a los demócratas de que no se haya alcanzado un acuerdo sobre el futuro de los "soñadores", pese a que fue él quien ordenó poner fin al programa que los protegía de la deportación, conocido como DACA, que les deja en el limbo.

"Los republicanos están mucho más de vuestro lado que los demócratas, que os están usando para sus propios intereses", les dijo a los jóvenes indocumentados el gobernante.

Trump rechazó durante meses varias propuestas bipartidistas para dotar a los "soñadores de una solución definitiva, sin embargo no aceptó ninguno de ellos porque el plan no contenía suficiente dinero para su muro con México o porque no castigaba lo suficiente la reagrupación familiar.

El presupuesto que ha entrado ya en vigor contiene 1.600 millones de dólares para la "ampliación de la valla fronteriza", lo que no garantiza al mandatario la construcción de su muro de hormigón prometido en campaña.

Trump subrayó que le ha sido "imposible" leer las más de 2.000 páginas de la ley, pero concedió que el presupuesto contiene el mayor incremento de inversión para las fuerzas armadas de los últimos años, y reiteró que proteger a EEUU es "su mayor responsabilidad".

"He estado pensando seriamente en el veto, pero debido a los increíbles avances para nuestros militares he decidido firmarlo", insistió.