Trump firma presupuesto EEUU y advierte que no volverá a rubricar una ley así

Washington, 23 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy haber advertido al Congreso de que no volverá a firmar "una ley así", en alusión al paquete presupuestario aprobado por los legisladores la pasada madrugada, minutos antes de estampar su rúbrica.

"Le he dicho al Congreso que no volveré nunca a firmar una ley como ésta", aseguró el mandatario, quien se dirigió a los medios antes de firmar ese presupuesto, horas después de haber amenazado con vetarlo por no contener fondos suficientes para la construcción de un muro con México ni una solución para los jóvenes indocumentados.

Trump subrayó que le ha sido "imposible" leer las más de 2.000 páginas de la ley, pero concedió que el presupuesto contiene el mayor incremento de inversión para las fuerzas armadas de los últimos años, y reiteró que proteger a EEUU es "su mayor responsabilidad".