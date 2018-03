Somos Alcalá denuncia ante el Defensor del Espectador TVE la misa de Reig Pla

Alcalá de Henares, 23 mar (EFE).- El grupo municipal de Somos Alcalá ha presentado esta mañana una queja ante el Defensor del Espectador de RTVE por la retransmisión el pasado domingo de la misa del obispo de Alcalá de Henares, por considerar que Juan Antonio Reig Pla utiliza la retransmisión de la misa para "criticar derechos y libertades fundamentales".

Somos Alcalá denuncia en un comunicado que en el programa de TVE 'El Día del Señor', que retransmitió el pasado 18 de marzo la misa de la catedral de Alcalá de Henares, Reig Pla "cargó contra derechos que están reconocidos en las leyes, rompiendo los límites que forman parte del Manual de Estilo de RTVE, que rechaza la posibilidad del adoctrinamiento".

Durante la liturgia, Reig Pla definió la 'Movida madrileña' como un momento "en el que los mercaderes no solo ofrecían espacios de ocio diferentes, sino que promovían también el alcohol, la droga y la propuesta de un mal llamado 'amor' reducido simplemente al sexo despersonalizado y, a veces, promiscuo".

El obispo de Alcalá criticó igualmente lo que definió como "los llamados nuevos derechos", que en su opinión "atentan contra la naturaleza de la persona y no garantizan el carácter sagrado de la vida, la dignidad del matrimonio, el bien social de la familia y los criterios de una educación que encamine la libertad por las sendas de la virtud".

En opinión del grupo municipal, la "discriminación" ejercida por el prelado Reig Pla sobre comportamientos que forman parte de las libertades y los derechos individuales "incumple de manera flagrante los principios que el Congreso de la Diputados ha dictado como rectores de los contenidos del Ente Público RTVE".

El grupo de concejales de Somos Alcalá critica la elección de la misa del obispo de Alcalá, lo que supone darle la oportunidad de difundir a través de un medio público sus ideas "discriminatorias", cuando Reig Pla es conocido "por sus declaraciones homófobas, contra la libertad de las mujeres y a favor de la restricción de derechos".

Como ejemplos, cita la carta pastoral de mayo de 2014 en la que relacionaba la homosexualidad con la pederastia y la prostitución y afirmaba que "muchos casos" de homosexualidad "pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada".

Somos Alcalá recuerda también la comparación de Reig Pla del derecho al aborto con los campos de concentración de Auschwitz, o las declaraciones del año 2004, cuando era obispo de Castellón, en las que Reig Pla aseguró que los homosexuales "no pueden reclamar el matrimonio, ya que no se vinculan desde la conyugalidad ni la procreación, es decir, no promueven el bien común en la sociedad".

Este grupo municipal, afín a Podemos, lamenta que los responsables de Televisión Española "acepten y promuevan" la retransmisión de ritos católicos que se convierten "en ataques contra la libertad y la identidad y contra derechos humanos fundamentales" y en "un mitin de intolerancia".