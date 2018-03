Sergio Sánchez: "Imposible arrepentirse de venir, lo haría una y mil veces"

Sant Adrià de Besòs , 23 mar .- El central españolista Sergio Sánchez ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva que pese a haber disputado sólo dos partidos de la Liga y uno de Copa del Rey "es imposible arrepentirse de venir, y lo haría una y mil veces".

El futbolista ha confesado que esta temporada "está siendo la más difícil y más dura". De todos modos, sostiene que no renuncia a cambiar esta situación: "No me conformo e intento mejorarlo, debo tratar de cambiarlo día a día".

Sergio Sánchez intentó salir cedido al Málaga en el mercado de invierno, pero la normativa FIFA lo impidió porque entonces habría jugado en tres equipos el mismo año. "Buscaba una opción para ser feliz jugando. Dejé muchísimo para venir aquí, el corazón me manda hacerlo. Lo hice por amor y no por dinero", ha dicho.

En verano, el canterano queda libre, pero no piensa en eso a estas alturas de temporada: "Seguimos en este barco, hay que centrar fuerzas y canalizar bien todos los pensamientos en la misma dirección. Si cada uno piensa en su futuro el barco se va a hundir. El colectivo debe seguir siendo lo importante".

Pese a todo, Sergio Sánchez no tiene reproches para el entrenador, Quique Sánchez Flores. "Entiendo que es muy difícil ser técnico y poner cada fin de semana once jugadores. Es un cargo que es mucho más complejo que el que un jugador puede llegar a ver", ha reconocido.

A nivel colectivo, el defensa se ha mostrado comprensivo con las expectativas de los seguidores pericos: "Comprendo que la afición, viendo el proyecto, pueda demandar otro tipo de cosas. Este año se ha intentado y si fuera tan fácil todos los equipos estarían arriba".