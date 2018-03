Seedorf no teme ser destituido porque está "trabajando muy bien"

A Coruña, 23 mar (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, Clarence Seedorf, aseguró este viernes que no teme ser destituido como técnico blanquiazul después de haber sido incapaz de imponerse en sus primeros siete partidos al frente del equipo coruñés porque, en su opinión, está "trabajando muy bien".

"No temo porque sé que estoy trabajando muy bien y el club está viendo lo que hacemos. Quien es objetivo ve que a nosotros solo nos ha faltado gol, un resultado que en el deporte a veces no llega y también sabemos que cambiar no siempre trae resultados buenos inmediatamente, que muchas veces cambiar de entrenador no cambia nada", advirtió.

En una entrevista con Televisión de Galicia (TVG), Seedorf se mostró esperanzado con la consecución de la permanencia a pesar de que el Deportivo, que no gana desde principios de diciembre, está a siete puntos del decimoséptimo, el Levante.

"Quien pierde la esperanza es un perdedor. El que ve la vida de verdad sabe que no se puede perder la esperanza cuando la hay", opinó.