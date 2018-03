El rodaje de la versión en inglés de "Gran Hotel" comenzó en Miami Beach

Miami , 23 mar .- El rodaje del episodio piloto de la versión en inglés de la serie televisiva española "Gran Hotel" comenzó en Miami Beach con la presencia de actores como Roselyn Sánchez y Demian Bichir, así como de su productora ejecutiva, Eva Longoria, confirmaron hoy a Efe fuentes de la producción.

La filmación, principalmente de exteriores, se realiza en las instalaciones del icónico hotel Fontaineblue Miami Beach, considerado una de las joyas arquitectónicas de la ciudad desde su construcción en 1954.

Fuentes de producción consultadas por Efe indicaron que "Grand Hotel", tercera versión del éxito de Antena 3, que comenzó a emitirse en 2011 y de la que se han hecho tres temporadas, está ambientada en las costas atlánticas de la ciudad de Miami Beach en la época actual -en la original es a comienzos del siglo XX- y presenta también cambios en lo que se refiere a los personajes.

La puertorriqueña Roselyn Sánchez encarna a Gigi, descrita como la representación de todo el "glamour de Miami", y el mexicano Demian Bichir es su esposo y el dueño del hotel donde se desarrolla la trama, quien en esta versión está vivo.

Ambos actores habían trabajado en producciones anteriores con Longoria, quien además incorporó al cantante y actor cubano-estadounidense Jencarlos Canela para ocuparse del rol de "El Rey".

La pareja romántica, que en la versión española estuvo a cargo de Amaia Salamanca y Yon González, está a cargo de dos actores virtualmente desconocidos para el mercado estadounidense: El australiano Lincoln Younes y Denise Tontz.

Huéspedes del hotel y paparazzis han sido testigos de la presencia de Longoria.

El episodio piloto está siendo dirigido por Ken Olin, la fuerza detrás de la exitosa serie "This is US".

La producción tomó durante varios días el área de la piscina principal para grabar varias escenas, así como otras salas del hotel, que este fin de semana también sirve de escenario para actividades conexas al festival de música electrónica Ultra.