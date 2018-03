Quintana: "Me da igual cómo venga Unicaja, hay que ganarle"

Sevilla, 23 mar (EFE).- El entrenador del Betis Energía Plus, Óscar Quintana, ha comentado este viernes en rueda de prensa que le "da igual cómo venga" el Unicaja, su rival del domingo, tras jugar esta noche un partido de Euroliga en Alemania, porque "hay que ganarle" para seguir manteniendo opciones de salvación.

Quintana estimó que en este duelo de rivalidad regional será "clave ser regulares y controlar el rebote defensivo" para "no darles segundas opciones"; y recordó que, pese a que la derrota en Bilbao hace que haya "menos opciones de permanencia", el conjunto sevillano "todavía depende" de sí mismo.

El técnico cántabro lamentó que "Unicaja haya pedido el cambio de horario" al Domingo de Ramos por la tarde, con las procesiones desfilando por las calles de Sevilla, porque aunque "es un día extraño y perjudica" al Betis Energía Plus, "legalmente pueden pedirlo".

"Lo pusimos por la mañana, pero ellos pidieron el cambio. Lo de la solidaridad lo tiene que valorar otra gente. No sé si mi futuro depende del partido de Unicaja. Es algo que no depende de mí. Me centro en tratar de ganar el partido", añadió Óscar Quintana.

El preparador bético podrá contar con "todos los jugadores para el partido del domingo", incluido Txemi Urtasun, quien ayer formalizó su fichaje por un mes aunque "lleva entrenando" a sus órdenes y "puede dar algo distinto en el puesto de escolta. Su experiencia e ilusión dará regularidad".

Quintana lamentó que a su equipo le "cuesta entrar en los partidos", por lo que pidió a sus hombres "ser más intensos al inicio aunque cueste faltas", ya que considera que la derrota en el importante encuentro de la semana pasada en Bilbao se debió a una "mala salida".