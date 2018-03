Piden incluir a los hombres en los ensayos de cáncer de mama

Barcelona, 23 mar (EFE).- El profesor emérito de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) y presidente del XI Congreso Europeo de Cáncer de Mama (EBCC11), Robert Mansel, ha pedido que se incluya a los hombres en los ensayos para mejorar los tratamientos de cáncer de mama.

La copresidenta del EBCC11, ex jefa de la Unidad de Oncología Quirúrgica de la Mama del Hospital Vall d'Hebron y actual directora de la Unidad de Cirugía de la Mama en la Clínica Universidad de Navarra, Isabel Rubio, ha presentado en el congreso, que concluye hoy en Barcelona, un trabajo que demuestra que si las mujeres reciben previamente a la cirugía un tratamiento para reducir los tumores puede evitarse la cirugía radical.

En función de estos resultados, el profesor Mansel ha afirmado que "estos hallazgos podrían aplicarse también a los hombres, pero no lo sabemos porque a los que tienen cáncer de mama prácticamente nunca se les incluye en los ensayos clínicos".

"Necesitamos ensayos que empiecen a incluir a hombres, para que podamos descubrir si responden de la misma manera a los tratamientos dirigidos que las mujeres o no. Puede que no, porque las hormonas relacionadas con el cáncer son diferentes, pero hasta que eso no se investigue bien por medio de ensayos, no sabemos cuál es el mejor tratamiento para ellos", ha dicho Mansel.

Según el profesor, "el resultado cosmético tras la cirugía es algo importante para los hombres también".

"En la actualidad, los hombres con cáncer de mama a veces se someten a cirugía para eliminar todo el cáncer, pero ¿por qué eliminan los cirujanos el pezón y la areola, si no es necesario? Los hombres se sienten incómodos sobre eso, porque si quieren ir a nadar o a la playa puede que lleven el pecho al descubierto. Podrían aprovecharse de una cirugía más conservadora para preservar el pezón y la areola", ha detallado.

Según los datos aportados en el Congreso, que se celebra en Barcelona desde el miércoles, el cáncer de mama es 100 veces menos frecuente en hombres que en mujeres.

La Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC), el Grupo Internacional de la Mama (BIG) y los Grupos de Cáncer de Mama de Norteamérica están coordinando esfuerzos para analizar datos clínicos obtenidos de un registro internacional prospectivo de pacientes masculinos de cáncer de mama.

Este estudio evaluará el número de pacientes que es factible reclutar para un ensayo clínico futuro, describir los esquemas del cuidado, y evaluar la tasa de recogida de muestras.

"Hará falta este enfoque colaborativo para llevar a cabo ensayos clínicos fiables con hombres", ha especificado Mansel.