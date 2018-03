"Natxo" González: "No entiendo que hablemos de ascenso directo"

Zaragoza, 23 mar (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, "Natxo" González, ha declarado hoy que no entiende que se hable de la posibilidad de que su equipo pueda alcanzar el ascenso directo.

"Lo entiendo porque aquí pasamos del blanco al negro con facilidad pero el objetivo es acabar entre los mejores. Ya creíamos hace dos meses que podíamos llegar al final con opciones y ahora que estamos ahí el objetivo es acabar entre los mejores", ha explicado el técnico del conjunto aragonés en rueda de prensa para intentar frenar la euforia que vive la afición zaragocista después de haber conseguido seis victorias consecutivas en las últimas jornadas.

El preparador del equipo maño aboga por la tranquilidad y el sentido común al advertir que quedan "muchos puntos" por disputarse y que todo es posible, hasta quedarse fuera de la Promoción de Ascenso.

"Con 33 puntos que restan por jugarse puede pasar de todo. Podemos ascender directamente y podemos quedar segundos, terceros cuartos o décimos. Estamos bien posicionados, llegamos en un buen momento pero queda mucho camino que no será recto y habrá curvas. El tema es cómo vamos a responder cuando haya curvas", ha avisado, para añadir que a partir de ahora se verá si el Real Zaragoza es capaz de competir bien para llegar al final en esas posiciones de privilegio.

A este respecto ha apuntado que está "inquieto" tras ver el comportamiento de su equipo contra el Osasuna la pasada jornada, a pesar de la victoria por 1-2.

"Entendiendo al rival que teníamos enfrente me inquieta el que después de haber tenido el control de la situación 20 ó 25 minutos se nos fuera de las manos. De ahí la autocrítica. En Pamplona ganas porque a pesar de no estar muy bien se fue letal de medio campo hacia arriba, pero no podemos sobrevivir con la cantidad de intervenciones de nuestro portero, que fue decisivo", ha analizado.

Abundado sobre el encuentro en El Sadar, el técnico vitoriano ha destacado que lo que más le dolió de dicho enfrentamiento fue que después de tenerlo controlado se descontrolase y que se permitieran las opciones que su equipo concedió.

"No podemos permitirnos que nos generen tantas ocasiones en tan pocos minutos por situaciones que se pueden prevenir", ha avisado.

El entrenador del Real Zaragoza se ha mostrado cauto y tratando de frenar el exceso de euforia que reina entre la afición explicando que hay que celebrar las cosas pero también hay que "analizar y ser objetivos".

"Cuando no salían resultados decíamos que hacíamos cosas bien y que el fútbol no era justo y ahora es lo mismo. Estamos satisfechos y contentos por conseguir victorias pero tenemos que analizar y saber qué hemos hecho bien y mal porque, si no, entraremos en un estado de complacencia que nos va a pasar factura seguro. Hay que ser maduros para detectar qué nos ha ocurrido, qué nos puede pasar el domingo y tener capacidad de respuesta en caso de adversidad y que no nos sorprenda nada", ha subrayado.

Para "Natxo" González la "prueba de madurez" del Real Zaragoza estará de aquí al final del campeonato porque ha recordado que en Pamplona el equipo dio síntomas de que esa madurez no tiene "ese cuajo suficiente" para afrontar las últimas jornadas jugándose lo que se está jugando ya que tendrá rivales difíciles y de la parte de arriba de la clasificación.

"No podemos perder el control del partido como en Pamplona, tanto ofensiva como defensivamente, y uno de los conceptos fundamentales para estar entre los mejores es ese cuajo a nivel de madurez para saber gestionar los partidos según se pongan a favor o en contra", ha apostillado.