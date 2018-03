Morilla: "Lo que queremos plasmar se va a vislumbrar el domingo"

Granada, 23 mar (EFE).- El nuevo entrenador del Granada, Pedro Morilla, indicó este viernes que "en cuatro entrenamientos es imposible trabajar" todo lo que quiere inculcar al equipo, pero que en el choque del domingo contra el Numancia ya "se va a vislumbrar" lo que pretende "plasmar" con su modelo de juego.

"Hacemos cosas diferentes a las que se hacían antes. Vamos a intentar defender bien y a partir de ahí tener juego combinativo y llegar al área contraria. Antes se hacía de una forma y ahora se hará otra, y los resultados dirán si es mejor o peor", reconoció Morilla en rueda de prensa.

Morilla habló del Numancia como "un equipo con las ideas muy claras, que empezó bien y han mantenido un nivel bueno pese a que en los últimos dos meses ha bajado el rendimiento fuera", alertando de que "con el triunfo contra Tenerife llegará con confianza".

El técnico agregó que los sorianos "alternan juego directo y combinativo" y que querrán buscar la espalda a sus zagueros porque "envían bien sobre el área".

"Es un buen equipo de la categoría, bien trabajado, y seguro que va a venir a por todas porque para ellos son tres puntos que los meten en la pomada. Es un partido difícil pero confío en los jugadores al doscientos por cien", agregó.

Morilla recordó que "quedan once partidos y el margen de error es corto para intentar recortar ocho puntos a los dos primeros", aunque no quiere "meterle ansiedad al grupo" por lo que no deben "pensar en que queda poco y que son muchos puntos".

"Lo importantes es que los jugadores desarrollen en el campo lo que pedimos, tenemos muchas virtudes para poder ganar el partido. Tenemos que jugar bien, hacer las cosas mejor que en el Numancia y a partir de ahí se quedarán aquí los tres puntos aquí y estaremos más cerca del objetivo de la temporada", concluyó.

Morilla no ocultó que cuenta para el domingo con "bajas importantes" de "jugadores de relevancia que han jugado muchos minutos" aunque los que están a su disposición "tienen total predisposición y calidad suficiente para afrontar el partido y ganarlo".