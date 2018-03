ERC llama a movilización pacífica contra la "persecución" al independentismo

Barcelona, 23 mar (EFE).- ERC ha llamado hoy a la movilización pacífica de la sociedad catalana en contra de la "persecución" que, a su juicio, sufre el independentismo y sus representantes electos por parte de un Estado que "vulnera" y "ataca" los derechos y las libertades políticas de "todos los demócratas".

La ejecutiva de ERC ha dado a conocer esta tarde, en una solemne comparecencia en su sede nacional, una declaración que ha sido leída por el secretario de Economía y adjunto a la presidencia de Esquerra, Pere Aragonès.

En esta declaración, los republicanos lamentan los nuevos encarcelamientos decididos hoy por el Tribunal Supremo así como "el exilio forzado" de su secretaria general, Marta Rovira, y lo hacen con un texto titulado "No nos rendiremos, no nos dan miedo, lo han intentado siempre y no han podido nunca".

La ejecutiva de ERC, que ya ha aprobado una reestructuración de los órganos directivos de partido para afrontar que sus principales líderes han sido encarcelados o se han ido del país, afirma que Oriol Junqueras y Marta Rovira "son y serán nuestro presidente y nuestra secretaria general", respectivamente.

Según ERC, las medidas adoptadas provocan una "grave" situación ya que comportan "la vulneración de derechos y libertades políticas" y esto afecta "a nuestras instituciones democráticas y a la ciudadanía de Cataluña".

Rechaza, en este sentido, "la persecución ideológica y política que desde las instancias judiciales y gubernamentales del Estado español se está llevando a cabo contra el independentismo y sus representantes electos".

Según la ejecutiva republicana, "la defensa de la independencia de Cataluña y de los valores republicanos, no sólo es legítima y está amparada por el derecho de libertad ideológica y participación política, sino que hoy además, emerge como la propuesta política necesaria para frenar el recorte de derechos y libertades".

La dirección de ERC denuncia "la tergiversación de los hechos del pasado otoño en los atestados de la Guardia Civil, la reinterpretación forzada de artículos del Código Penal y la invención de una violencia inexistente para justificar las imputaciones por el delito de rebelión".

Esta forma de actuar, apunta, "nos sitúan en una posición de indefensión y actuación arbitraria de los poderes del Estado inaceptables en una democracia y en un estado de derecho".

Por este motivo, la ejecutiva de ERC hace un llamamiento "a los demócratas de Cataluña, de los Países Catalanes y del resto de naciones del Estado español y también de Europa, a movilizarnos de forma pacífica, democrática, masiva y transversal en defensa de los derechos civiles y políticos".

Sobre el hecho de que ERC sufra la persecución de sus líderes coincidiendo con la conmemoración de sus 87 años de historia, la ejecutiva apunta que a lo largo de estos años "hemos vivido momentos difíciles y ahora nos encontramos de nuevo ante la persecución de un Estado que no quiere resolver las diferencias políticas en las urnas, sino que utiliza de forma arbitraria sus poderes para combatir ideas y personas".

"Hoy es un día muy duro para todos nosotros, -admite la ejecutiva de ERC- la represión se ha ensañado de nuevo en nuestros compañeros, es un golpe duro, no lo escondemos, enfadémonos, indignémonos, lloremos, hagámoslo, tenemos todo el derecho, pero hagámoslo rápido y levantémonos para volver con más ganas, más fuertes, más firmes y más determinados".